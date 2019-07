Trpio strašne bolove pa otkrili da mu se u petu zabola - dlaka

Muškarac (35) osjetio je iznenadnu bol u desnoj peti. Bol se postupno pojačavala, pa nakon osam sati od prvih simptoma više nije mogao stati na nogu. Otišao je na Hitnu. Liječnici su ga pregledali i otkrili da mu se pod kožu zabola dlaka dok je hodao bosonog. Dlaka je probila kožu i dospjela toliko duboko da je stigla do živca.

To se stanje zove "cutaneous pili migrans". Dlaku dugu oko centimetra izvukli su pincetom i odmah je nastupilo olakšanje. Bol je nestala.

Foto: Visual Journal of Emergency Medicine



- To je dlaka koja je migrirala ispod kože. Bol nastaje jer stvara pritisak u površinskom sloju kože. Stanje je rijetko, ali nije neuobičajeno. Imala sam nedavno dva takva slučaja, a problem se kod nas najčešće javlja u frizerskim salonima. Ako frizerka radi s obućom otvorene pete ili prstiju, postoji mogućnost da joj se dlaka iz ošišane kose zabode u kožu. Najčešće se vidi kao crna crtica pod kožom, ali može biti i zarolana, baš sam imala takav slučaj gdje se dlaka jednostavno zarolala pod kožom, ispričala je dermatologinja dr. Ivana Nola.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

Dodala je kako se ljudi uplaše zbog iznenadnih bolova koji mogu biti vrlo intenzivni jer dlaka kao strano tijelo smeta. Situaciju da je dlaka ušla toliko duboko u tkivo kao što je slučaj muškarca iz Brazila ipak nije imala.

Muškarac se javio Sveučilišnoj bolnici u São Paulu, a pregledao ga je dermatolog dr. Fred Bernardes Filho. Ustanovio je kako nema ozljede zgloba ni drugih oštećenja. No kad je zamolio pacijenta da hoda na prstima, a zatim na peti, čovjek se požalio da ga strašno boli desna peta. Liječnici su stoga ponovo pregledali čovjekova stopala pod mikroskopom i utvrdili da da ispod kože ima dlaku. Uklanjanjem stranog tijela muškarac je konačno odahnuo, prenosi Daily Mail.

Foto: Visual Journal of Emergency Medicine

Dlaka je, ušavši pod kožu, ostala u području u kojem je mogla stimulirati živčane završetke. Liječnici su objavili kako je riječ o bijelcu, no istaknuli su kako je CPM uobičajenije kod Azijata. Razlog je što oni imaju gušće i ravnije dlake koja lakše ulaze pod kožu. Stoga savjetuju i drugim liječnicima da posumnjaju na tu dijagnozu ako se pacijent požali na bolove u stopalima.

Foto: Visual Journal of Emergency Medicine

- Osim na stopalima, takvo se stanje može pojaviti i na vratu ili drugom dijelu tijela. Na vratu i drugdje manje smeta jer na stopalima ipak stvaramo pritisak hodanjem pa ta dlaka iritira kožu. No treba znati da je to samo površinski i da ne dolazi u dio vezivnog tkiva povezanog s limfom ili krvlju gdje bi mogao nastati veći problem poput infekcije. Na tabanima izaziva smetnje jer pritišće zbog svoje prisutnosti mala osjetilna tjelešca pa se javlja senzacija boli. Naravno da se to izvadi pincetom, no bez liječničke intervencije dlaka može dugo ostati pod kožom jer se teško raspada, pojasnila je dr. Nola.