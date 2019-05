Trudna i pothranjena: Mučnine su mi uzele čak šest kilograma

Pet mjeseci trudnoće sam svakodnevno patila s mučninama i povraćanjem, a onda sam u 6. mjesecu završila u bolnici zbog dehidracije i pothranjenosti, priča Nikolina Maričević (32).

Zagrepčanka treba roditi sredinom lipnja, a ovo joj je druga trudnoća. Iako je mučnine iskusila i u prvoj, nije imala ovako ozbiljnih problema.

- U prvoj trudnoći sam imala mučnine, ali su bile slabije, kraće su trajale i bile su podnošljivije. Ovoga puta su krenule od početka i samo su se pogoršavale - prisjeća se Nikolina.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ispočetka nije bilo tako strašno, prisjeća se. Smetao ju je miris omekšivača za rublje, određenih kuhanih jela , a između ostalog i prženi luk.

No kako su dani odmicali, mučnine su postajale sve jače i bilo joj je sve teže nositi s takvim stanjem.

- Prva tri mjeseca su mi jutra bila još koliko-toliko izdržljiva, radila sam i nekako to podnosila, no u popodnevnim i večernjim satima su postajale sve jače i jače. Počela sam povraćati, ponekad i deset do 15 puta na dan. U jednom trenu sam došla do toga da što god bih stavila u usta, odmah bih povratila. Mogla sam isključivo srknuti jednu, dvije žličice vode - kaže i dodaje da je od početka trudnoće do kraja petog mjeseca izgubila šest kilograma od početne težine. Od početka trudnoće išla je na redovite liječničke kontrole i bebin razvoj je bio uredan. Na spomen mučnine svi su joj govorili da je trudnička mučnina najuobičajenija stvar i da će proći te da samo treba izdržati taj period. I u prvoj trudnoći je izgubila zbog mučnina tri kilograma.

Jutarnje mučnine jedan su od najprepoznatljivijih simptoma trudnoće, a prema navodima stručnjaka, oko polovice trudnica pati od njih. Praćene su gađenjem prema mirisima i okusima hrane ili povraćanjem. Javljaju se između četvrtog i šestog tjedna trudnoće te najčešće traju do 16. tjedna. U njezinu slučaju, prestale su tek kad je dobila lijek protiv mučnina.

- U jednom trenutku više nisam mogla spavati, ništa nisam mogla jesti, gubila sam na težini i shvatila sam da moram u bolnicu. Kad su me zaprimili, dijagnosticirali su mi dehidraciju i pothranjenost, no s bebom je, nasreću, bilo sve u redu. Liječnici su mi pojasnili da beba uzima dovoljno svega što joj treba od mene, no da se moj organizam treba oporaviti. Bila sam nekoliko dana u bolnici i dobila sam lijek protiv mučnina te su one prestale tek nakon što sam ga počela piti - priča Nikolina.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ono što želi poručiti trudnicama koje pate od istih tegoba je da nije svaka mučnina ista i bezopasna.

- Žene, trebate reagirati i zatražiti pomoć kad instinktivno osjetite da nešto nije u redu, bez obzira na to što vam svi govore da su takve stvari uobičajene i da samo morate izdržati - poručuje Zagrepčanka, koja je uspjela pobijediti cjelodnevne mučnine i sad s veseljem čeka dolazak drugog djeteta.

Hormon stimulira centar za povraćanje

Liječnici kažu da još nije poznat točan uzrok trudničke mučnine. Smatra se da bi kriva mogla biti visoka koncentracija hormona hCG (humani korion gonadotropin) koja je na vrhuncu između osmog i desetog tjedna trudnoće. On stimulira centar za mučninu i povraćanje u mozgu.

Đumbir i vitamin B6 protiv mučnina

Jedite više obroka podijeljenih u manje porcije. Odaberite namirnice koje sadrže ugljikohidrate i proteine s malo začina te su lako probavljive. Dehidracija može izazvati mučninu pa treba piti puno tekućine, najbolje vodu ili čaj od mente. Stručnjaci preporučuju i vitamin B6 te đumbir. Možete ga uzimati u obliku čaja ili keksića.

