DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Radovi su na sjevernoj strani počeli 1993., a 1997. tunel su počeli probijati i s južne strane. Tunel je bio jedan od ključnih objekata buduće autoceste prema Splitu
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Tunel Sveti Rok se gradio od 1993. godne, a prvi je njime prošao Franjo Tuđman
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Gradnja autoceste koja će desetljećima poslije povezati Zagreb i Split odvijala se u etapama i u različitim povijesnim razdobljima. Prvi važan korak napravljen je još 1970. godine, kad je počela gradnja dionice od Zagreba do Karlovca, otvorene za promet krajem 1972. godine. Planovi za nastavak autoceste prema Dalmaciji potom su zaustavljeni, a projekt je ponovno ozbiljnije pokrenut tek početkom 1990-ih.
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