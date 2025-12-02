Svatko treba dati svoj doprinos razvoju i svakome treba dati u skladu sa zaslugama, istaknuto je u pismu SKH vodstvima industrije, s čime se radnici - slažu
Tvornica Klara poslala poruku: 'Svakome prema zaslugama'
U Zagrebu se priča o njih stotinu iz OOUR-a tvornice tjestenine u Klari, piše Večernji list 2. prosinca 1972. godine nastavno na pismo koje je Savez komunista Hrvatske uputio vodstvima tvornica, pozivajući ih da jačaju SKH te povedu računa o modernizaciji i pravednijoj raspodjeli rezultata rada. Poruka je, moglo bi se reći: "Svakome prema zaslugama".
