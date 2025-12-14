Tvornica Sljeme uz mnoge poteškoće i peripetije gradila se nekoliko godina, a očekuje se da će prva linija koja je puštena u rad u pokusnom roku izbacivati oko 50.000 obroka na dan
Tvornica Sljeme kuha nova jela: Gulaši putuju u kamionima
Gulaš putuje kamionom - naslov je teksta u Večernjem listu na današnji dan 1967., nakon što je proradila Tvornica gotovih jela Sljeme. Prvi gotovi gulaši bili su u pakiranjima od četiri kilograma, a očekuje se izbacivanje kompletnog menija s tri jela. Večernji ističe da je nedavna degustacija jela bila pun pogodak, jer narudžbe pljušte iz svih krajeva zemlje.
