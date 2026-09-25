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Tvrdi stručnjakinja - evo gdje bi trebali držati čips za bolji okus

Piše Karolina Krčelić Marenić,
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Tvrdi stručnjakinja - evo gdje bi trebali držati čips za bolji okus
Foto: 123RF
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Većina ljudi vrećice čipsa nakon kupnje sprema u kuhinjski ormarić, no stručnjakinja za smanjenje bacanja hrane Kate Hall tvrdi da postoji neočekivano mjesto na kojem bi ih vrijedilo držati

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Hall objašnjava da čips nije potrebno hladiti kako bi ostao siguran za jelo, ali tvrdi da je hladan čips posebno ukusan. Ako nakon druženja ostane nekoliko otvorenih vrećica, savjetuje čak i spremanje u zamrzivač, što može pomoći da dulje zadrže hrskavost.

Ideja možda zvuči neobično, ali rasprava na društvenim mrežama pokazala je da je dio ljudi već godinama prakticira. Neki korisnici Reddita tvrde da im je hladan čips hrskaviji te da se kod pojedinih okusa, poput soli i octa ili sira, okus čini još izraženijim. Drugi su, očekivano, samu pomisao na čips iz hladnjaka dočekali s nevjericom.

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Nisu samo čips i tortilja čips

Hall smatra da se hladnjak nedovoljno koristi i za niz drugih namirnica. Među onima koje preporučuje ondje čuvati navodi jabuke, orašaste plodove, sjemenke, integralno brašno, agrume, krumpir, paprike i čili papričice, svježe začinsko bilje osim bosiljka, bobičasto voće, krastavce te narezane dinje i tropsko voće.

Na popisu su i otvoreni umaci i začini, džemovi i marmelade, chutneyji i ukiseljeni proizvodi, čisti javorov sirup nakon otvaranja, soja umak, jaja, maslac, keksi i kolači preliveni čokoladom te čips i tortilja čips.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Zašto orašasti plodovi mogu u hladnjak?

Orašasti plodovi prirodno su bogati nezasićenim mastima koje mogu oksidirati kada su izložene toplini, svjetlosti i kisiku. Kada ulja u njima oksidiraju, orašasti plodovi mogu užegnuti.

Držanje u hladnjaku ili zamrzivaču usporava taj proces, što može biti posebno korisno ljudima koji kupuju veća pakiranja i ne potroše ih brzo.

Slično vrijedi i za sjemenke poput suncokretovih, bučinih i chia sjemenki. Hlađenje je osobito korisno kod mljevenih sjemenki, primjerice mljevenog lana, jer je veća površina izložena kisiku pa mogu brže oksidirati.

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A što je s čokoladnim keksima?

Ni kekse i kolače prelivene čokoladom nije nužno držati u hladnjaku zbog sigurnosti, no Hall ih tijekom toplog vremena ipak preporučuje ohladiti.

Foto: DREAMSTIME

Niža temperatura pomaže čokoladi da ostane čvrsta i usporava njezino topljenje, a rezultat može biti i izraženiji „pucajući“ osjećaj pri zagrizu.

Ipak, nije svaka namirnica za hladnjak

Pravilno čuvanje hrane ne svodi se samo na to da sve stavimo na hladno. Hall upozorava da temperatura, vlaga i svjetlost različito utječu na pojedine namirnice.

Primjerice, rajčice u hladnjaku mogu izgubiti dio okusa i dobiti brašnastu teksturu. Ako prijeti da će prezreti, mogu kratko završiti u hladnjaku, ali ih je prije posluživanja dobro vratiti na sobnu temperaturu.

Foto: 123RF

Slično vrijedi i za kruh. Hladnjak može usporiti razvoj plijesni, ali istodobno ubrzava proces zbog kojeg kruh postaje ustajao. Ako ga nećete pojesti na vrijeme, zamrzivač može biti bolja opcija.

Dakle, čips iz hladnjaka nije nužan novi kuhinjski standard. No ako želite hladniji i, prema iskustvima nekih ljubitelja grickalica, još hrskaviji zalogaj, vrijedi ga barem jednom isprobati.

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