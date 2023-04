U 19. stoljeću je objavljen prvi rječnik američkog engleskog

Noah Webster bio je američki leksikograf, a njegovo je ime i danas sinonim za rječnike. Webster je život posvetio stvaranju rječnika, a njegov rječnik engleskog jezika i danas je baza jezika. Knjige koje je sastavio naučile su generacije djece pisati i slovkati engleski na američki način, a svoj je rječnik pod nazivom "Američki rječnik engleskoga jezika" (An American Dictionary of the English Language) objavio 14. travnja 1828. godine. Prvo izdanje tiskano je u 2500 primjeraka, koji su prodani u osam godina. Webster se rodio u Connecticutu 16. listopada 1758., a diplomirao je na prestižnom Yaleu 1778. Kad je izdao svoj rječnik, Noah je imao 70 godina, a današnji moderni rječnik također nosi njegovo ime u čast prvog takvog djela. Nakon njegove smrti izdavačka prava otkupila su braća Merriam te se rječnici pod nazivom Merriam-Webster i danas tiskaju.