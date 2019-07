U 40 dana će prehodati 1100 kilometara za one koji ne mogu

Alpinist Mario Carek se pridružio humanitarnoj akciji 'Milijun koraka' te će na simboličan način u četrdeset dana prehodati planinarsku stazu Via Adriatica Trail dugu 1100 km za one koji to ne mogu.

Cilj je uz Marijevih milijun koraka prikupiti milijun kuna za rehabilitacijski centar Udruge Latice koja je osnivač humanitarne akcije.

Pomoć svih dobrih ljudi bit će usmjerena na uređenje prostora koji će postati mjesto iz kojeg će se djeca i odrasli s intelektualnim poteškoćama moći uputiti van, u zajednicu te biti dio društva koje ih prihvaća bez predrasuda.

Udruga Latice iz Koprivnice skrbi o djeci i odraslim osobama s intelektualnim teškoćama koje žive u obiteljima.

Oni imaju tuberoznu sklerozu, cerebralnu paralizu, refrakcionu anomaliju, umjerenu mentalnu retardaciju, ADHD, tešku mentalnu retardaciju, cerebralnu atrofiju, psihomotornu retardaciju, sindrom West, hidrocefalus, usporeni razvoj govora, sindrom Williams, elemente autizma, pervazivni razvojni poremećaj i druge teškoće.

Udruga ulaže sve moguće napore da zadovolji potrebe za kvalitetnijim i ispunjenim životom korisnika koje sustav, nažalost, zanemaruje.

- Mi smo njihova produžena ruka koja posao stručnjaka obavlja volonterski, uz naše redovne poslove budući da državne institucije ne pružaju dovoljno podrške i ne obavljaju posao koji bi trebali raditi. Nama ništa nije teško. Radimo, trudimo se, ali smo već umorni od toga da se osjećamo samima. Mi o vlastitoj djeci brinemo od 0 do 24, to je posao bez radnog vremena, ali s pregršt ljubavi i motivacije - izjavila je predsjednica Udruge Latice Nevenka Fuchs.

Premda već dugi niz godina pokazuju zajednici da osobe s intelektualnim teškoćama zaslužuju i imaju pravo na svoje mjesto u društvu, i dalje se svakodnevno osjećaju i vide da su djeca marginalizirana. Ona nemaju ono što većina ljudi ima i to olako doživljava.

Zbog problema koji su naši osobni, ali i društveni, pokrenuli su humanitarnu akciju 'Milijun koraka' koja za ciljeve ima:

upoznati javnost s problemima djece i odraslih osoba s intelektualnim teškoćama

prikupiti 1.000.000,00 kn za uređenje prostora Udruge koji će biti višenamjenski rehabilitacijski centar u kojem će korisnici imati priliku uz pomoć stručnjaka razvijati svoje sposobnosti i voditi kvalitetniji život

Svoj prilog možete ostvariti uplatom na njihovoj službenoj stranici https://www.milijunkoraka.org/ ili uplatom na žiro račun Udruge Latice, IBAN HR0323600001102783907.

