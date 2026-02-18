Na današnji dan 1979. godine u Sahari je prvi put u moderno doba pao snijeg. Zasniježilo je u blizini grada Aïn Séfra u Alžiru, poznatoga kao 'vrata Sahare', a pahuljice su letjele oko 30 minuta
U alžirskom gradu Aïn Séfra u Sahari prvi put je pao snijeg. Trajalo je svega pola sata...
Padaline je pratila i snažna oluja, zbog koje je došlo do velikog zastoja u prometu. Dakle, ne zbog napadalog snijega nego zbog nanosa pijeska pod vjetrom.
