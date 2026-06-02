U borbi protiv suše šest afričkih zemalja obnavlja zalihe vode

U mnogim dijelovima Afrike sve je važnije pažljivo gospodariti vodom. U šest zemalja istraživači i lokalne zajednice udružili su snage kako bi prirodnim rješenjima obnovili zemljišta, vodu i sredstva za život.

U Ranerouu na sjeveroistoku Senegala lokalno stanovništvo i stručnjaci za okoliš zajedno rade na poboljšanju uvjeta za život i poljoprivredu te zaštiti bioraznolikosti regije. Planski sade stabla kako bi poboljšali kvalitetu tla te proširuju i strukturno ojačavaju lokalno jezero kako bi moglo držati više kišnice.

Taj rad se odvija na jednoj od šest inovacijskih lokacija poznatih kao živi laboratoriji u okviru inicijative TRANS-SAHARA. Preostalih pet nalazi se u Čadu, Džibutiju, Etiopiji, Gani i Tunisu, a svaki je oblikovan u skladu s konkretnim uvjetima u regiji.

TRANS-SAHARA, zajedno sa sestrinskim inicijativama AfroGrow i GALILEO, razvija prirodna rješenja za upravljanje zemljištem i vodama na području Afrike.

Slušanje lokalnih zajednica

Istraživači surađuju s lokalnim zajednicama i ispituju različite agrošumarske tehnike kako bi obnovili narušene ekosustave, poboljšali sigurnost opskrbe vodom i hranom te povećali prihode poljoprivrednika u sjevernoj i supsaharskoj Africi, posebno u regiji Sahela.

- Stanovnici regije nam govore: „Trebamo vodu. Trebamo vodu danas, trebat ćemo je sutra. rekla je Aminata Diallo Sy, voditeljica partnerstva i prikupljanja sredstava u senegalskoj Agenciji za ponovno pošumljavanje i inicijativu Veliki zeleni zid.

Inicijativa Veliki zeleni zid je program obnove zemljišta koji podupiru Afrička unija i Konvencija UN-a o suzbijanju dezertifikacije. Obuhvaća 11 zemalja i cilj joj je obnoviti neprekinuti kopneni pojas koji se proteže na 8000 kilometara od Senegala do Džibutija.

U Ranerouu se ubrzano radi na obnovi jezera uoči kišne sezone. Kišna sezona nekoć je trajala od srpnja do listopada, ali sada često počinje tek u kolovozu, zbog čega je svaka kap vode još dragocjenija.

Za Aminatu Diallo Sy, važnije je saslušati lokalne zajednice nego propisivati rješenja.

- Moramo slušati potrebe lokalnih zajednica jer one provode projekt. Njihov angažman neophodan je za postizanje ciljeva.

Povezana rješenja

TRANS-SAHARA djeluje u okviru inicijative WEFE Nexus koja, za razliku od klasičnog agrošumarstva koje se bavi integracijom šuma, nasada i stoke, tretira upravljanje vodama, energetiku, proizvodnju hrane i ekosustave kao dijelove jednog sustava, a ne kao odvojene fenomene.

To odgovara specifičnim uvjetima u Africi, gdje je voda već oskudna, a pritisak klimatskih promjena, suše i rasta stanovništva sve veći. Cilj je povećati prihode poljoprivrednika na području živih laboratorija i stvoriti nove ponore ugljika na degradiranom zemljištu.

TRANS-SAHARA se oslanja na niz rješenja koja se međusobno nadopunjuju. Gradski organski otpad prerađuje se u organsko gnojivo koje poboljšava degradirana tla i pomaže im da zadrže kišnicu.

Tim se postupkom hvata metan, staklenički plin koji ima veći potencijal globalnog zagrijavanja od CO2, no kraće ostaje u atmosferi, dok organsko gnojivo povećava prinos usjeva i poboljšava zdravlje tla. Sadnja stabala na poljoprivrednim zemljištima ide korak dalje i omogućuje sekvestraciju ugljika uz istodobno osiguravanje sjene i podupiranje bioraznolikosti.

- Gledamo na sigurnost opskrbe vodom kao početnu točku za istraživanje šireg, cjelovitijeg pristupa održivosti koji se temelji na povezanosti, izjavila je koordinatorica projekta dr. Daphne Gondhalekar s katedre za inženjerstvo sustava komunalnih voda Tehničkog sveučilišta u Münchenu.

- Nexus objedinjuje vodu, energetiku, hranu i ekosustave te gospodarenje otpadom i promet, zaključuje

Lakši pristup vodi

U središtu je projekta obnova podzemnih voda. Ranije inicijative bile su usmjerene na crpljenje vode iz tla sustavima na solarni pogon kako bi se navodnjavala polja.

TRANS-SAHARA ima obrnuti pristup. Umjesto crpljenja vode, naglasak je na obnovi podzemnih vodnih rezervi, tzv. vodonosnika, kako bi zajednice mogle iz njih crpiti vodu s malo ili u potpunosti bez električne energije. Za to treba znati gdje ima vode.

Tim educira članove zajednice za praćenje razina podzemnih voda jednostavnim, jeftinim senzorima koje svatko može koristiti i održavati. Očitanja se unose u zajedničku mrežu, što istraživačima i tijelima nadležnima za vode daje jasniju sliku o tome kako se rezerve mijenjaju tijekom sezona.

Sljedeći je korak hvatanje oborinskih voda tijekom kratke, intenzivne kišne sezone i njihovo usmjeravanje natrag u podzemne vode. Trenutačno velik dio te vode otječe izravno s tla koje je izgubilo površinski sloj zbog dezertifikacije, dok ostatak brzo isparava zbog vrućina, što je dvostruki gubitak koji treba zaustaviti kontroliranim punjenjem vodonosnika.

Sanacija podzemnih voda

U svakom živom laboratoriju tim osmišljava infrastrukturu za hvatanje oborinskih voda i njihovo filtriranje natrag u podzemne vode kroz slojeve tla i supstrata. Na taj se način osigurava da je voda koja dolazi do vodonosnika dovoljno čista za korištenje.

Dr. Gondhalekar objasnila je da istraživači pokušavaju izravnije ubrizgati dodatnu vodu u vodonosnik kako bi što prije povećali dostupnu količinu.

Budući da su podaci o vodonosnicima oskudni, istraživači upotrebljavaju postojeće bunare i bušotine kao referentne točke. Zajednice koje su ih iskopale oslanjale su se na lokalno znanje o mjestima gdje se voda može naći koje se prenosilo iz generacije u generaciju.

To je lokalna baština koju projekt nastoji upotrijebiti, uključujući u Ranerouu, gdje lokalna zajednica surađuje s nacionalnim tijelom nadležnim za vode kako bi se uoči kišne sezone mapirale postojeće zalihe podzemnih voda.

- Ovo je prvi projekt na našem području koji je specifično usmjeren na obnovu podzemnih voda, rekla je Diallo Sy.

- Rekonstrukcijom jezera odgovorit će se na neposredne potrebe, a obnova podzemnih voda je ulaganje za budućnost, nastavlja.

Stečena iskustva

Budući da su muškarci često odsutni zbog sezonske ispaše, žene u Ranerouu preuzimaju vodstvo u agroekološkim poboljšanjima kao što su bolje upravljanje tlom, prirodno oprašivanje i kontrola štetočina kako bi proširile uzgoj voća, povrća i osnovnih usjeva. Koristi za sigurnost hrane, prehranu i zdravlje zajednice dobro su dokumentirane.

Tim prati i rezultate tih praktičnih intervencija te mjeri promjene u kvaliteti tla, dostupnosti vode, bioraznolikosti i prihodima poljoprivrednika u svih šest živih laboratorija. Rezultati se koriste za oblikovanje novih poslovnih modela osmišljenih kako bi se lokalnim zajednicama pružili alati za neovisno upravljanje vlastitim resursima.

Projekt TRANS-SAHARA trajat će do 2027., a tim nastoji oblikovati modele koji se mogu iskoristiti u svim zemljama Afričke unije, pri čemu je cilj da budu u širokoj primjeni na cijelom kontinentu do 2030.

Očekuje se i da će rezultati istraživača o podzemnim vodama, punjenju vodonosnika i prinosima usjeva poslužiti kao temelj za intervencije izvan Afrike jer se Europa bori s vlastitim ciklusom pogoršanja poplava, suša i toplinskih valova.

- Kad je riječ o upravljanju sušama, Europa može mnogo naučiti od Afrike, rekla je dr. Gondhalekar.

- Ako odmah ne smanjimo emisije stakleničkih plinova u Europi, naši će krajolici zbog klimatskih promjena kroz dva do tri desetljeća izgledati jednako kao i Sahel danas, zaključuje.

Autor: Helen Massy-Beresford

Ovaj je članak izvorno objavljen u časopisu EU-a o istraživanju i inovacijama Horizon. Istraživanje u ovom članku financirano je iz EU-ova programa Obzor.

