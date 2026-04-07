U čemu vi spavate? Psiholozi otkrili što odjeća u kojoj idete u krevet otkriva o vama

No, psiholozi i stručnjaci za spavanje tvrde da ovaj, naizgled nevažan odabir, može otkriti puno više o našoj osobnosti, emocionalnom stanju, pa čak i dinamici u vezi, nego što smo svjesni.

Odjeća za spavanje, kažu, nije samo pitanje stila ili udobnosti, već duboko isprepletena s našom psihom - ona je ogledalo onoga što pokušavamo osjetiti tijekom noći: sigurnost, bliskost ili kontrolu.

Stara majica kao "prijenosni signal sigurnosti"

Mnogi od nas imaju taj jedan komad odjeće - iznošenu, mekanu majicu koja je preživjela desetljeća. Partneri je možda gledaju s prijezirom, no za vlasnika je ona nezamjenjiva. Stručnjaci za to imaju i klinički naziv: "prijenosni sigurnosni signal". Klinička psihologinja Christina Chick objašnjava da mozak i tijelo s vremenom nauče povezati taj specifičan komad odjeće s osjećajem opuštanja.

​- Vaš mozak i tijelo nauče: ‘Kada ovo nosim, mogu se opustiti i isključiti’ - pojašnjava Chick.

Ovakva odjeća postaje svojevrsni vremenski pečat koji nas vraća u sigurnije doba, podsjeća na neku dragu osobu ili verziju nas samih koja se osjećala prizemljenije. Ne radi se o modi, već o specifičnoj mekoći pamuka koja se godinama razvijala i sada djeluje poput druge kože.

To je odabir ljudi slobodnog duha, koji su sigurni u sebe i ne osjećaju potrebu impresionirati druge, pogotovo kada se svjetla ugase. Međutim, ako osoba spava u odjeći koju je nosila tijekom dana, to često nije znak lijenosti. Psihologinja Jessica Meers tvrdi da je to znak duboke iscrpljenosti, gdje se čak i mala radnja poput presvlačenja čini kao prevelik napor.

Red, kontrola i ambicija u spavaćoj sobi

S druge strane spektra nalaze se oni koji preferiraju strukturiranije odjevne kombinacije za spavanje. Klasična pidžama na kopčanje, bilo da je od flanela ili pamuka, često ukazuje na osobu koja cijeni red, organizaciju i tradicionalne vrijednosti. Takav odabir može odražavati i podsvjesnu želju za kontrolom nad situacijama te visoku razinu brige o osobnoj higijeni i zdravlju.

Oni koji biraju svilene ili satenske komplete šalju drugačiju poruku. Povijesno gledano, ovi materijali su simbol statusa i uspjeha, stoga ne čudi da ih psiholozi povezuju s ambicijom, usmjerenošću na karijeru i željom za postignućem. Osoba koja nosi satensku pidžamu možda stavlja veći naglasak na svoj društveni status i profesionalni uspjeh, signalizirajući da je težnja za napretkom prisutna čak i u trenucima odmora.

Što kada u krevetu nema ničega?

Prema nedavnom istraživanju provedenom na dvije tisuće Amerikanaca, oko devet posto ljudi spava potpuno golo. Uvriježeno je mišljenje da su ti ljudi samopouzdaniji i seksualno oslobođeniji, a podaci to i potvrđuju. Istraživanje je pokazalo da su ljudi koji spavaju goli skloniji sebe opisati kao "vrlo samopouzdane", zadovoljniji su svojim seksualnim životom (62 posto naspram 48 posto onih u pidžamama) i češće su ekstroverti.

Psiholozi se slažu da je za takav odabir potrebna visoka razina samopouzdanja i prihvaćanja vlastitog tijela. To su često osobe koje ne mare previše za tuđe mišljenje i žive život prema vlastitim pravilima. Naravno, razlozi mogu biti i posve praktični. Mnogi, poput Carol Gee iz priče HuffPosta, počeli su spavati bez odjeće zbog noćnog znojenja tijekom menopauze i otkrili da im je tako jednostavno ugodnije i hladnije.

Pidžama kao ogledalo veze

Odjeća za spavanje postaje još kompliciranija kada se u krevetu nađe još netko. Prema terapeutkinji Giuliji Davis, ono što izgleda kao problem s pidžamom, ponekad može odražavati nesrazmjer u emocionalnom ulaganju partnera.

​- Jedan partner se još uvijek trudi namjernim odabirom, dok je drugi prešao u način rada ‘samo udobnost’. Osoba u deset godina staroj majici nije lijena; odlučila je da udobnost nadmašuje potrebu da bude viđena. Osoba u usklađenom kompletu još uvijek signalizira poželjnost. Kada se taj jaz proširi, a da se o njemu ne razgovara, obično je vrijedno obratiti pažnju - objašnjava Davis.

Zanimljivo je da i najiznošenija majica može imati pozitivno značenje. Davis navodi primjer klijentice koja je imala "hijerarhiju pidžama" - čipkasti kompleti za jednog partnera, a poderana majica za drugog. Ispostavilo se da rupa na majici nije bila znak zanemarivanja, već ultimativnog povjerenja - relacijski ekvivalent pojavljivanja pred partnerom u trenirci. To je znak da je veza dosegla razinu na kojoj vanjski izgled više nije prioritet, već je najvažnija duboka, bezuvjetna ugoda.

*Uz korištenje AI-ja