U Dioklecijanovim podrumima otvorena je izložba 'Dream Waves: Undercurrent Noise'

U Dioklecijanovim podrumima u Splitu svečano otvorena izložba vizualne umjetnice, kustosice i producentice Martine Miholić, pod naslovom 'Dream Waves: Undercurrent Noise'
Riječ je o ambijentalno‑prostorno‑zvučnom projektu koji povezuje prostor, zvuk i tehnologiju, a u kojem umjetnica koristi arhitekturu podzemnog prostora kao aktivnog sudionika umjetničkog djela.
Riječ je o ambijentalno‑prostorno‑zvučnom projektu koji povezuje prostor, zvuk i tehnologiju, a u kojem umjetnica koristi arhitekturu podzemnog prostora kao aktivnog sudionika umjetničkog djela.
Miholić je dobitnica Nagrade 14. trijenala hrvatskog kiparstva, a njezin rad povezuje suvremenu umjetnost, tehnologiju i prostor kroz inovativne medije.
Miholić je dobitnica Nagrade 14. trijenala hrvatskog kiparstva, a njezin rad povezuje suvremenu umjetnost, tehnologiju i prostor kroz inovativne medije.
Izložbu je organizirao HULU-Split u suradnji s Muzejem grada Splita, a kustos je Dalibor Prančević.
Postavka se smjestila u zapadni dio Dioklecijanovih podruma, gdje prostor sam po sebi postaje dio umjetničkog doživljaja.
Radovi na izložbi istražuju odnose između prirodnih procesa, tehnologije i arhitekture te povezuju fizičko i digitalno, stvarajući višeslojno iskustvo za posjetitelje. Izložba je otvorena za razgledavanje do 13. ožujka 2026. i svakodnevno je dostupna javnosti.
