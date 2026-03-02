Obavijesti

UMJETNIČKI DOŽIVLJAJ

U Dioklecijanovim podrumima otvorena je izložba 'Dream Waves: Undercurrent Noise'

U Dioklecijanovim podrumima u Splitu svečano otvorena izložba vizualne umjetnice, kustosice i producentice Martine Miholić, pod naslovom 'Dream Waves: Undercurrent Noise'
Split: U Dioklecijanovim podrumima otvorena izložba Martine Miholić "Dream waves: undercurrent noise"
Riječ je o ambijentalno‑prostorno‑zvučnom projektu koji povezuje prostor, zvuk i tehnologiju, a u kojem umjetnica koristi arhitekturu podzemnog prostora kao aktivnog sudionika umjetničkog djela. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
