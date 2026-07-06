U Dubrovniku je upoznala misterioznog dečka i sad ga traži: 'Ne izlazi mi iz glave...'

Sve se dogodilo 30. lipnja oko 16 sati, u trenutku kada se nad Dubrovnikom spremalo veliko nevrijeme. Anastasiia je bila na autobusnom kolodvoru i imala je vrlo malo vremena do polaska svog autobusa.

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Muškarac kojeg je upoznala mislio je da oboje putuju prema Splitu, no ona mu, kaže, nije odmah stigla reći da zapravo ide prema zračnoj luci.

Susret je bio kratak, ali očito dovoljno snažan da joj ostane u mislima. U objavi koju je podijelila na društvenim mrežama napisala je da joj se stranac jako svidio, ali da u žurbi nisu razmijenili kontakte. O njemu zna tek nekoliko detalja: odvjetnik je iz Kalifornije, već šest tjedana putuje sam, bio je na vjenčanju prijatelja, uskoro se vraća kući preko Dublina, ima plave oči i, kako je napisala, prekrasan osmijeh.

- Ne sjećam se njegovog imena, ali taj mi susret već treći dan ne izlazi iz glave - poručila je Anastasiia, dodajući da vjeruje u moć društvenih mreža. Ako ga ipak ne uspije pronaći, napisala je da želi da zna kako joj je taj susret bio jedna od najljepših stvari koje su joj se dogodile nakon dugo vremena - objavila je Anastasiia na Facebook stranici Dubrovnik Croatia Travel.

Objava se brzo proširila i izazvala brojne reakcije. Dio komentatora navijao je za romantičan rasplet i poručivao joj da ne odustane, dok su drugi bili oprezniji i savjetovali joj da pripazi jer se na internetu svatko može predstaviti kao netko drugi. Bilo je i ciničnih komentara, no većina joj je ipak poželjela sreću u potrazi.

Priča je tako postala prava mala ljetna romansa s dubrovačkom kulisom, nevremenom, propuštenom razmjenom kontakata i pitanjem koje sada prate mnogi: hoće li društvene mreže uspjeti spojiti DJ-icu iz Ukrajine i misterioznog odvjetnika iz Kalifornije?