U Hrvatskoj je Praznik rada prvi puta obilježen još 1890. godine

Industrijalizaciju u 19. stoljeću obilježilo je iskorištavanje radnika od vlasnika i poslodavaca. Rad do 18 sati, iskorištavanje dječje radne snage i život na rubu egzistencije rezultirali su štrajkovima. Zato je u Chicagu oko 40.000 američkih radnika 1886. godine stupilo u štrajk, a zahtijevali su bolje uvjete rada izražene u paroli "tri osmice" - po osam sati rada, odmora i kulturnog uzdizanja. Vlast je na prosvjednike poslala jake policijske snage te je izbio žestoki sukob. Ubijeno je šest radnika, a njih pedesetak je bilo ranjeno. Mnogo je prosvjednika uhićeno, a vođe štrajka izvedeni su pred sud. Petero ih je osuđeno na smrt, a trojica na dugogodišnji zatvor.