U Hrvatskoj se rodi 60-80 djece godišnje s rascjepima usne

Rascjepi usne ili nepca česta su prirođena malformacija glave i vrata, a u Hrvatskoj se godišnje rodi između 60 i 80 djece s tim stanjem, kažu u Udruzi Osmijeh koja organizira Tjedan svjesnosti o rascjepima usne i/ili nepca od 2. do 10. svibnja s ciljem podrške rođenima s tom malformacijom.

Rascjep usne češće se javlja kod dječaka, a rascjep nepca kod djevojčica. Cilj je inicijative podizanje svijesti javnosti, rušenje predrasuda te jačanje prihvaćanja i integracije djece i starijih osoba rođenih s tim stanjem.

Središnje događanje održat će se danas na zagrebačkom Cvjetnom trgu od 9,30 sati, gdje će se okupiti roditelji djece s rascjepom, članovi Udruge Osmijeh te brojni stručnjaci iz područja neonatologije, maksilofacijalne kirurgije, anesteziologije, sestrinstva i logopedije kako bi upozorili na važnost pravodobne dijagnostike, multidisciplinarnog liječenja i kontinuirane podrške obiteljima.

Prema dostupnim podacima, 1,71 dijete na 1000 novorođene djece u Hrvatskoj rodi se s rascjepom usne ili nepca, te se to smatra jednim od najčešćih malformacija glave i vrata.

Rascjep nastaje u ranim tjednima trudnoće tijekom razvoja lica, a može zahvatiti usnu, nepce ili oboje. Stručnjaci ističu kako je riječ o razvojnoj anomaliji koja zahtijeva dugotrajno i multidisciplinarno liječenje koje uključuje kirurške zahvate, logopedsku terapiju, ortodontsku skrb i audiološko praćenje.

Kirurška korekcija rascjepa obično se provodi unutar prvih mjeseci života, a moguće su i dodatne operacije kako dijete raste. Preduvjeti su za prvu operaciju najmanje tri mjeseca starosti djeteta, tjelesna težina iznad 5000 grama i uredan krvni nalaz, a liječenje često traje do završetka rasta djeteta.

Tijekom Tjedna svjesnosti poseban naglasak stavljen je na važnost ranog prepoznavanja i pravodobnog liječenja, ali i na potrebu smanjenja stigmatizacije djece rođene s rascjepom i njihovih obitelji.

Na događanju će sudjelovati neonatolog Marko Vukasović, maksilofacijalni kirurg i predsjednik Udruge Osmijeh Predrag Knežević, potpredsjednica udruge Slavija Radaš, Anđela Jukičić iz Hrvatske udruge medicinskih sestara te anesteziologinja i članica udruge Iva Smiljanić.

Udruga Osmijeh ove je godine treći put zaredom organizirala Tjedan svjesnosti o rascjepima usne i/ili nepca pod sloganom „Ljepota je u svakom osmijehu“, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i Grada Zagreb. Kampanju su podržali KB Dubrava, Stomatološki fakultet, Hrvatska udruga medicinskih sestara, HDS Zamp, GNK Dinamo Zagreb, RK Zagreb i Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu.

Udruga Osmijeh djeluje od 2007. godine s ciljem pružanja podrške roditeljima djece s rascjepom usne i/ili nepca, informiranja o mogućnostima liječenja i pravima iz zdravstvene i socijalne skrbi te povezivanja obitelji koje prolaze isto iskustvo.

Nacionalnu inicijativu prepoznala je i europska organizacija European Cleft Organisation (ECO), koja je javno podržala hrvatski Tjedan svjesnosti i rad Udruge Osmijeh.