'U izolaciji sam se opet u muža zaljubila i ostavila ljubavnika...'

Da prava ljubav u vrijeme pandemije korona virusa dolazi na vidjelo pokazala je Maria, čitateljica talijanskih novina Corriere della Sera.

- Žena od 40 godina, sretno oženjena, vjerna partnerica sa sigurnim poslom. Čini se kao idilična bračna priča, no nije tako. Već pet godina varam svog muža s dvostruko mlađim muškarcem. Činim sve kako bih si priznala da to što radim nije u redu, no nešto me uvijek vuče natrag – napisala je Maria za Corriere della Sera.

Maria, svjesna svoje pogreške, već godinama pokušava prekinuti odnos koji bi joj mogao uništiti sve što je godinama gradila sa svojim mužem i djecom, no to joj nije polazilo za rukom.

No, korona virus uspio je promijeniti sve. Maria je osvijestila ono što je uistinu bitno i vrijedno u njezinom životu, a to su njezin muž i djeca te je odlučila ostaviti sve što ju je sputavalo u prošlosti.

- Ovaj me virus naučio cijeniti stvari koje sam jedno vrijeme svog života zapostavljala. Moja petogodišnja avantura bila je velika pogreška zbog koje se sada osjećam grozno. Nisam bila u stanju shvatiti koje su prave vrijednosti u mom životu, jednostavno sam bila zaslijepljena – dodala je Maria.

Priča ove žene uistinu je dokaz da se u nedaći prepoznaju prave vrijednosti.

