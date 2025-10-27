Obavijesti

POČINJE S RADOM

U Karlovcu je otvorena Mihalićeva kuća književnosti

Karlovac je obogaćen novim kulturnim prostorom, Mihalićevom kućom književnosti, smještenom u obnovljenoj rodnoj kući obitelji Mihalić na adresi Gornja Gaza 3
Ovaj jedinstveni prostor posvećen je hrvatskom romanopiscu Stjepanu Mihaliću i njegovom sinu, pjesniku i akademiku Slavku Mihaliću, koji su svojim stvaralaštvom ostavili dubok trag u hrvatskoj književnosti. | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
