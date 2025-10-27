U Karlovcu je otvorena Mihalićeva kuća književnosti

Karlovac je obogaćen novim kulturnim prostorom, Mihalićevom kućom književnosti, smještenom u obnovljenoj rodnoj kući obitelji Mihalić na adresi Gornja Gaza 3
Ovaj jedinstveni prostor posvećen je hrvatskom romanopiscu Stjepanu Mihaliću i njegovom sinu, pjesniku i akademiku Slavku Mihaliću, koji su svojim stvaralaštvom ostavili dubok trag u hrvatskoj književnosti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Zahvaljujući europskim sredstvima i podršci Ministarstva kulture, Grad Karlovac je u potpunosti obnovio ovo povijesno zdanje, koje će sada služiti kao mjesto susreta književnika, čitatelja i ljubitelja umjetnosti.
Kućom upravlja Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić”, a u njoj će svoj prostor imati i Matica hrvatska, Ogranak Karlovac.
U prizemlju se nalazi spomen soba obitelji Mihalić s bogatom ostavštinom, rukopisima i umjetninama, dok će na katu biti rezidencijalni prostor za književnike i prevoditelje.
Otvaranjem Mihalićeve kuće Karlovac dobiva novo središte kulturnih događanja, mjesto inspiracije i očuvanja književne baštine, koje dodatno jača identitet grada kao važnog kulturnog središta Hrvatske.
