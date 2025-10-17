Film počinje posebnim prologom, u kojem glumi novinar Edward R. Murrow, a sadrži i snimke iz ranog znanstvenofantastičnog filma Georgesa Mélièsa Putovanje na Mjesec
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
U kina je napokon stigao film 'Put oko svijeta za 80 dana'
Čitanje članka: < 1 min
Na današnji dan 1956. godine, u New Yorku je premijerno prikazan film "Put oko svijeta za 80 dana", temeljen na knjizi Julesa Vernea, u režiji Michaela Andersona, s Davidom Nivenom i Cantinflasom u glavnim ulogama.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku