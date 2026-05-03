DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Večernjak je na početku svibnja donio vijest o prvom zatvorskom listu - informativnom listu Kazneno-popravnog doma Lepoglava
U KPD-u Lepoglava 1974. izašao list koji uređuju zatvorenici
Prije dvadesetak dana, točno 15. travnja, svjetlo dana ugledale su još jedne "interne novine" i tako se pridružile rijeci sličnih. Ipak, da Domski vjesnik - a o tim je novinama riječ - nema nekih posebnih karakteristika koje ga izdvajaju od ostalih novina, o njemu vjerojatno ne bismo pisali. No riječ je o informativnom listu Kazneno-popravnog doma Lepoglava, piše Večernji list u dvobroju 4. i 5. svibnja 1974. godine.
