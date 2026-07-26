DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Među najiščekivanijim naslovima bio je 'Policajac se ženi', drugi nastavak popularnog serijala o nespretnom žandaru iz Saint-Tropeza
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
U ljeto 1970. ljubitelji dobrih filmova nisu žalili za morem
Čitanje članka: 1 min
Ljubitelji filma u Zagrebu prije 56 godina nisu imali razloga žaliti ako u kolovozu nisu bili na moru, jer Kinematografi Zagreb su za ljeto 1970. pripremili program prepun holivudskih spektakala, europskih hitova i velikih glumačkih imena koja su obilježila svjetsku kinematografiju, pokazuje najava iz Večernjeg lista s kraja srpnja te godine.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku