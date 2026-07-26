U ljeto 1970. ljubitelji dobrih filmova nisu žalili za morem

Ljubitelji filma u Zagrebu prije 56 godina nisu imali razloga žaliti ako u kolovozu nisu bili na moru, jer Kinematografi Zagreb su za ljeto 1970. pripremili program prepun holivudskih spektakala, europskih hitova i velikih glumačkih imena koja su obilježila svjetsku kinematografiju, pokazuje najava iz Večernjeg lista s kraja srpnja te godine.