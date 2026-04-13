U Maksimiru voze kočije, djeca oduševljena Zagijem i Dorom

Bogata je povijest najljepšeg zagrebačkog parka, koji je oduvijek privlačio posjetitelje željne prirode i mira. Još od otvaranja 1843. godine građani su ga zvali Jurja ves. Park Maksimir tad je bio najveći i najljepši perivoj u jugoistočnoj Europi, a to je, slobodno možemo reći, ostao i do danas. Na popisu je svjetske baštine i zaštićeni je spomenik prirode i kulture, u njemu se 1. svibnja obilježava od 1890. godine, a prije godinu i pol proslavio je svoj 230. rođendan.