U mirovinu otišao s 35 godina i mislio da je uspio, a onda ga je stvarnost bolno prizemljila...

Minh Nguyen pomislio je da je pronašao formulu za sretan život bez stresa, dok nije shvatio što to znači. Sa 35 godina, činilo se da je riješio životnu jednadžbu. Uštedio je gotovo 120.000 američkih dolara i posjedovao u potpunosti otplaćen stan. S tim kapitalom, napustio je dobro plaćeni posao u tehnološkom sektoru kako bi ostvario san mnogih: prijevremenu mirovinu.

Godinama je radio za plaću od oko tri tisuće dolara mjesečno, skupljao dionice, živio skromno i religiozno štedio. No radost besposličarenja s vremenom je izblijedjela i pretvorila se u gorku lekciju.

Poput mnogih nadahnutih pokretom FIRE (financijska neovisnost, prijevremena mirovina), sanjao je o konačnom oslobođenju od svakodnevne rutine.

Zamišljao je mirne dane u Da Latu ili Hoi Anu, gdje će čitati knjige, ispijati kavu i pobjeći od beskrajnog posla. Kad je konačno dao otkaz, vjerovao je da je pobijedio. Rana mirovina s 35 godina činila se kao vrhunski životni trik.

U početku je sve bilo savršeno. Budio se kad god je htio. Putovao je, vježbao, gutao knjige s popisa za čitanje, pokrenuo blog, počeo se baviti fotografijom, slikanjem... svi oni hobiji koje je njegova užurbana karijera stavila na čekanje. No kako su se mjeseci pretvarali u godine, nešto se promijenilo.

Njegovi prijatelji i dalje su imali priče za ispričati: novi projekti, uredske drame, usponi i padovi u karijeri. On, s druge strane, nije imao ništa novo za podijeliti. Pročitao je svoje knjige. Dovoljno je putovao. Iscrpio je hobije. Uzbuđenje je izblijedjelo, a tihi, uznemirujući šok da je život odjednom postao ravan postajao je sve glasniji. Svijet je nastavio ići naprijed. On nije.

Gubitak identiteta i svrha koja nedostaje

Prazninu je pokušao ispuniti pisanjem, online podučavanjem, investiranjem. Ali ništa od toga nije mu pružilo osjećaj vrijednosti ili smjera koji je nekoć imao. Stručnjaci koji su razgovarali s desecima prijevremenih umirovljenika upozoravaju na ovaj fenomen.

Ne radi se samo o novcu, već o identitetu, odnosima i polaganom osjećaju da život koji ste čekali zapravo nije po vašoj mjeri. Desetljećima je odgovor na pitanje "Čime se baviš?" bio jednostavan prečac za to tko ste. Kad posao nestane, pitanje "Tko sam ja sada?" postane bolno stvarno.

Do četrdesete godine shvatio je da žudi za nečim što nije očekivao: strukturom, izazovom, svrhom. Htio je ponovno raditi, ne zbog novca, već zbog smisla. Tada je udario u drugi zid. Poslodavci su njegove godine izvan radne snage doživljavali kao crvenu zastavu. Njegove vještine bile su zastarjele.

Duga pauza postavljala je previše pitanja. Tvrtke su mu ljubazno, ili otvoreno, rekle da trebaju ljude koji mogu "držati korak s današnjim tempom". Ponovni ulazak na tržište rada nije bio samo pitanje želje, već borba protiv godina profesionalne irelevantnosti. I to borba u kojoj je bio potpuno sam.

Gorka lekcija o slobodi

Još ima ušteđevinu koja mu omogućuje ugodan život. No naučio je tešku istinu: mirovina nije samo sloboda od posla; trebala mu je sloboda sa svrhom. Potpuno zaustavljanje, bez dugoročnog plana za rast ili doprinos, može vas ostaviti da plutate bez cilja.

Da se može vratiti, i dalje bi usporio, ali ne bi stao naglo. Postupno bi smanjio radne sate, prešao na honorarni posao, počeo učiti nove vještine ili radio kao konzultant. Ne bi tako iznenada prekinuo sve profesionalne veze.

Ako sanjate o ranoj mirovini jer želite "konačno živjeti", zapitajte se znate li što življenje zapravo znači jednom kada novost izblijedi. Jer ponekad, sloboda koju lovimo nije prava sloboda, već samo druga vrsta praznine za koju nismo bili spremni.