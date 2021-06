Muzej u Šangaju javno se ispričao zbog svoje izložbe koju je sada i uklonio, a koja je predstavljala 5000 studentica ocijenjenih od 'najljepše do najružnije'. Izložba je bila rad umjetnika Song Ta, a njegovo umjetničko djelo, s kineskim nazivom 'Campus Flower' i engleskim 'Uglier and Uglier' (Ružnije i ružnije), bila je zbirka slika i videozapisa dovršenih 2013. godine.

Song je u uvodu projekta rekao da se nalazio na sveučilišnom kampusu i kamerom snimao žene koje su prolazile pored njega. Zatim ih je ocijenio i numerirao prema tome koliko su mu lijepe, pokazujući ih u sedmosatnom videu od najljepše do najružnije.

- Ako želite vidjeti kraljicu kampusa, morate otići u muzej što je prije moguće. U suprotnom, kada dođe sumrak, ovo mjesto postaje pravi pakao - rekao je.

Javnost je kritizirala izložbu i njegov rad na što je muzej odgovorio javnom isprikom, uklonio umjetničko djelo i zatvorio izložbu.

- Nakon mnogih kritika, ponovno smo procijenili sadržaj ovog umjetničkog djela i umjetnikovo objašnjenje te smo utvrdili da se njime ne poštuju žene, a način na koje su fotografije snimljene krše ljudska prava - istaknuo je muzej OCAT na Weibu u petak ujutro.

- Kao muzej koji podržava raznolikost, shvatit ćemo ovo kao upozorenje, poboljšati svoje usluge i prema svima se odnositi s empatijom - nastavili su.

Objava je izazvala javnu kritiku, a mnogi se pitaju kako je taj projekt koji objektivizira žene mogao biti prikazan u jednom od najprestižnijih modernih muzeja u Kini.

- Ovo umjetničko djelo nije da samo vrijeđa, već krši portretna prava pojedinaca, a te žene nisu ni znale da ih se snima - bio je jedan od komentara na Weibu.

- Songa ne mogu nazvati umjetnikom, pa čak ni čovjekom - napisao je drugi.

Song nije odgovorio na zahtjev za intervju iz South China Morning Posta.

U siječnju 2013. projekt Uglier i Uglier bio je izložen u UCCA Centru za suvremenu umjetnost sa sjedištem u Pekingu, a u to je vrijeme također bio kontroverzan.

Sličan projekt pod nazivom 'One Worse than the Other', izložen je u Wuhanu u rujnu 2013. godine, gdje su 44 ženske volonterke šetale modnom pistom, od najljepše do najružnije.

Song je 2019. bio u središtu kontroverze nakon intervjua za kineski časopis Vice, gdje je reporterov izgled ocijenio '277' od 5000. Rekao je da je za projekt angažirao tri pomoćnice, koje su mu pomogle sortirati 5000 žena.

- Na kraju je bilo zastrašujuće ... to su bili normalni ljudi, ne nedostaje im ruka, uho ili oko, ali toliko su bili ružni da je ljudima bilo neugodno. Objektiviziram vas na iskren način, to je vrsta poštovanja. Neću vas rangirati na prvo mjesto, to je nepoštovanje - rekao je Song za Vice, piše SCMP.