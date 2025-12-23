Velikim oglasom u Večernjaku Nama je ponudila svečane haljine i odijela te obuću za doček Nove godine. Naglašeno je i kako su haljine izrađene od socijalnih materijala
U Nami nudili svečane haljine i odijela za doček, čak i po mjeri
Dani koji dolaze donose uzbuđenje, radosne trenutke i iskrene želje. Razdraganost se osjeća u zraku, na ulici, u trgovinama, a naravno najviše u domu, piše Večernji list 23. prosinca 1971. godine. Za sve one koji brinu i neodlučni su oko toga što će odjenuti za proslavu, Nama se javila velikim oglasom u kojemu nude veliki izbor svečanih haljina za novogodišnju noć.
