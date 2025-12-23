U Nami nudili svečane haljine i odijela za doček, čak i po mjeri

Obavijesti

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 2 min
Velikim oglasom u Večernjaku Nama je ponudila svečane haljine i odijela te obuću za doček Nove godine. Naglašeno je i kako su haljine izrađene od socijalnih materijala

Dani koji dolaze donose uzbuđenje, radosne trenutke i iskrene želje. Razdraganost se osjeća u zraku, na ulici, u trgovinama, a naravno najviše u domu, piše Večernji list 23. prosinca 1971. godine. Za sve one koji brinu i neodlučni su oko toga što će odjenuti za proslavu, Nama se javila velikim oglasom u kojemu nude veliki izbor svečanih haljina za novogodišnju noć.

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

