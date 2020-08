U Novigradu počinje 'Arterija', 11. festival vizualnih umjetnosti

I sudionici ovogodišnje 'Arterije', napominju organizatori, primjerima vlastitih radova potvrđuju da je suvremena umjetnost itekako društveno relevantna

<p>Jedanaesti Međunarodni festival vizualnih umjetnosti - Arterija održat će se u Novigradu-Cittanovi od 21. do 23. kolovoza. U fokus ovogodišnje (korona) Arterije organizatori su, kako navode, "postavili koncept matrie za koju je čitav svijet dom, čitav planet Zemlja kao pravo na život svih oblika života temeljenog na civilizacijskom narativu o skladu i ravnoteži te slobodi. I ljudskog i životinjskog i biljnog".</p><p>Muzej-Museo Lapidarium, Galerija-Galleria Rigo, atrij i park Muzeja Lapidarium mjesta su na kojima će se održati ovogodišnja Arterija, priopćio je u srijedu organizator - Muzej Lapidarium.</p><h2>I "polovična" Arterija potvrda relevantnosti suvremene umjetnosti</h2><p>Festivalski program pisan je u trenutku globalne pandemije, izvanrednoga stanja i društvene izolacije, podsjetio je organizator koji smatra da nam to vrijeme, koje nam je puno toga oduzelo, može i mnogo toga dati jer nužno proizvodimo nove sadržaje.</p><p>I sudionici ovogodišnje ('polovične') "Arterije", napominju organizatori, primjerima vlastitih radova potvrđuju da je suvremena umjetnost itekako društveno relevantna promišljajući o dubokoj vezi čovjeka i prirode, čovjeka i znanosti, o bioetičkom konceptu ravnoteže, sklada i neprekidnoga ponovnog rađanja, ali prije svega o autentičnoj ljudskoj egzistenciji kao činu slobode. </p><h2>Spasimo ugrožene vrste</h2><p>Fokus ovogodišnje ('korona') Arterije je koncept matrie za koju je čitav planet Zemlja - dom svih oblika života.</p><p>Posjetitelji će to imati prilike vidjeti na izložbama u Muzeju Lapidarium gdje će izlagati Zlatan Vehabović, Denis Krašković, Đanino Božić, Maša Bajc, Petra Mrša, Markus Hanakam & Roswitha Schuller, Luko Piplica, Pero Dabac, Dalibor Martinis, Anđelo Božac i Vitar Drinković, te u Galeriji Rigo gdje će Vitar Drinković izložiti interaktivnu instalaciju "Plant blindness".</p><p>U Parku Muzeja Lapidarium bit će održan glazbeno-scenski nastup "Car je gol" u Cittanovi "Jože Veli je liber bil". Autor scenarija i tekstova za songove je Stanislav Habjan, a sudjelovat će Mary May, Jack De Shaw, Ante Perković, Stanislav Habjan i Marko Golub.</p><p>U Atriju Muzeja Lapidarium bit će izložena interaktivna kinetička skulptura Filipa Borellija "Invisible beauty", gdje će 23. kolovoza koncertni performans održati Alex Brajković: Equilibrium 0.2, a taj program ostvaren je u sklopu Mi+ platforme.</p><p>U Parku Muzeja Lapidarium 22. kolovoza bit će priređen i razgovor s umjetnicima u kojemu će sudjelovati Monica Mazzolini, Elena Cantori, Massimiliano Schiozz, Valentina Butumović i Igor Zenzerović.</p><p>Ulaz na sva događanja je slobodan. Kustosica festivala je Jerica Ziherl, pomoćne kustosice Dina Kamber i Anika Mijanović, tehnički postav i suradnici su Ivan Blašković, Sebastijan Pilko, Viljana Babić i Ana Kastelic. Program je ostvaren novčanim sredstvima Grada Novigrada-Cittanove, Ministarstva kulture RH i Zaklade Kultura nova.</p>