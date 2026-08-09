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ŽIVOT U PUSTINJI

U ovom gradu kuće su pod zemljom, a u zidovima se krije bogatstvo - drago kamenje

Piše Karolina Krčelić Marenić,
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U ovom gradu kuće su pod zemljom, a u zidovima se krije bogatstvo - drago kamenje
Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
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Usred surove australske pustinje nalazi se grad u kojem velik dio stanovnika živi nekoliko metara ispod zemlje. Podzemni domovi pružaju zaklon od ljetnih temperatura koje prelaze 40 stupnjeva, a u njima je tijekom godine znatno ugodnije. Još je neobičnije to što stanovnici pri proširivanju svojih kuća ponekad naiđu na opale

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Coober Pedy smjestio se na sjeveru australske savezne države Južne Australije, oko 850 kilometara sjeverno od Adelaidea. Grad je diljem svijeta poznat kao prijestolnica opala, a njegovi počeci neraskidivo su povezani upravo s tim dragim kamenom. Opal je na tom području otkriven 1915. godine, nakon čega su u pustinju počeli pristizati tragači u nadi da će pronaći bogatstvo.

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rakovi u australiji 03:46
rakovi u australiji | Video: 24sata/REUTERS

Zašto ljudi žive pod zemljom?

Razlog nije teško pronaći. Coober Pedy nalazi se u izrazito suhom i vrućem dijelu Australije, gdje ljetne temperature mogu biti vrlo visoke, vegetacije i hlada gotovo da nema, a vjetar podiže prašinu s pustinjskog tla. Prvi rudari počeli su koristiti napuštena rudarska okna kako bi se sklonili od najveće dnevne vrućine, a s vremenom su ih počeli pretvarati u prave domove.

Foto: 123RF

Takve podzemne kuće danas se nazivaju „dugouts”, a njihova najveća prednost je prirodna izolacija. Nekoliko metara ispod površine temperatura ne oscilira kao vani, pa je u prostorijama tijekom cijele godine ugodno, bez potrebe za stalnim korištenjem klima-uređaja. Coober Pedy upravo je po takvim jedinstvenim podzemnim nastambama, hotelima i drugim prostorima postao poznat diljem svijeta.

Iako podzemni domovi možda prizivaju sliku skučenih i mračnih prostora, stvarnost može biti potpuno drukčija. Neki imaju nekoliko spavaćih soba, velike dnevne boravke, potpuno opremljene kuhinje, pa čak i bazene. Zidovi i stropovi ostaju prirodno kameni, a ventilacija se osigurava cijevima koje izlaze na površinu.

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Treba vam još jedna soba? Samo nastavite kopati

Posebnost života u Coober Pedyju jest i to što se kuća može proširiti doslovnim kopanjem novih prostorija. Treba li obitelji još jedna spavaća soba ili veći dnevni boravak, dio stanovnika jednostavno nastavi dublje u stijenu.

Coober Pedy: An Australian Town That Lives Underground
Coober Pedy: An Australian Town That Lives Underground | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

A upravo tada ponekad slijedi iznenađenje.

Budući da se grad nalazi usred jednog od najpoznatijih nalazišta opala na svijetu, tijekom kopanja zidova moguće je naići na vrijedan kamen. Zabilježene su i priče stanovnika koji su tijekom uređenja vlastitog doma pronašli opale vrijedne tisuće dolara.

Zbog toga Coober Pedy djeluje poput mjesta na kojem renovacija doma u teoriji može završiti neočekivanim dobitkom.

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Pod zemljom nisu samo kuće

Podzemni život ne završava na privatnim domovima. U gradu se mogu pronaći i podzemne crkve, smještajni objekti, galerije i druge prostorije namijenjene stanovnicima i turistima. Posjetitelji čak mogu prespavati u tipičnom „dugoutu” i na vlastitoj koži iskusiti život pod pustinjskim tlom.

Grad je zbog neobičnog, gotovo mjesečevog krajolika postao privlačan i filmskim ekipama. Pustinja oko Coober Pedyja toliko je neobična da je poslužila kao kulisa za više filmskih produkcija, među kojima se navode i „Mad Max”, „Priscilla” te „Pitch Black”.

Neobičnosti se nastavljaju i na površini. Lokalno golf igralište nema klasičnu zelenu travu kakvu biste očekivali. Suhi pustinjskih teren natjerao je igrače na prilagodbu, pa je i golf ovdje dobio sasvim drukčiji izgled.

Foto: 123RF

Grad koji je izrastao zahvaljujući opalu

Coober Pedy i danas je snažno povezan s rudarenjem. Lokalno gospodarstvo tradicionalno počiva na opalima, dok je posljednjih desetljeća važnu ulogu preuzeo i turizam. Grad je zahvaljujući neobičnim podzemnim nastambama, pustinjskom krajoliku i rudarskoj povijesti postao jedno od najprepoznatljivijih mjesta australskog Outbacka.

Foto: 123RF

Zanimljiva je i priča o njegovu imenu. Naziv Coober Pedy potječe iz jezika australskih Aboridžina, a često se prevodi kao „bijeli čovjek u rupi” – opis koji je svojedobno vrlo doslovno odgovarao prizoru rudara koji su dane provodili kopajući pod zemljom.

Danas je upravo ono što je nekada bilo nužno rješenje za preživljavanje u negostoljubivoj pustinji postalo zaštitni znak cijelog grada. Dok se na površini nižu prašina, vrućina i rudarska okna, nekoliko metara niže kriju pravi domovi, hoteli i crkve.

A stanovnicima koji odluče proširiti svoju kuću ostaje i jedna neobična mogućnost – da iza sljedećeg kamenog zida pronađu komadić opala.

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