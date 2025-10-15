U Pakovu Selu proslavljen Svjetski dan seoskih žena: Počast stubovima zajednice

Obilježen je Svjetski dan seoskih žena. Manifestacija je posvećena ženama koje svojim trudom, znanjem i predanošću čuvaju tradiciju te aktivno doprinose razvoju ruralnih sredina
U prostoru Info centra u Pakovu Selu svečano je obilježen Svjetski dan seoskih žena, u organizaciji Grada Drniša i partnerskih institucija. Ova manifestacija okupila je brojne sudionike i posjetitelje kako bi se odala počast ženama koje svojim predanim radom, znanjem i upornošću doprinose očuvanju tradicije i razvoju ruralnih zajednica.
Cilj obilježavanja je istaknuti važnost uloge žena na selu u očuvanju kulturne baštine, razvoju lokalne poljoprivrede i održavanju života u manjim sredinama. Organizatori su istaknuli da se žene u ruralnim krajevima često nalaze u pozadini, iako su ključne u mnogim aspektima obiteljskog, gospodarskog i društvenog života.
Okupljenima su se obratili predstavnici Grada Drniša, lokalnih udruga i institucija, zahvalivši se ženama iz seoskih područja na njihovom neprocjenjivom doprinosu zajednici. U sklopu programa održane su i prigodne prezentacije lokalnih OPG-ova, rukotvorina i domaćih proizvoda, čime se dodatno naglasila snaga i kreativnost žena koje žive i rade u ruralnim krajevima.
Manifestacija je završena druženjem uz tradicionalne specijalitete, pjesmu i ples, u duhu zajedništva i zahvalnosti.
Svjetski dan seoskih žena obilježava se svake godine 15. listopada, s ciljem podizanja svijesti o važnosti uloge žena u ruralnim područjima diljem svijeta.
