Obavijesti

Galerija

Komentari 0
ŽENE SELA

U Pakovu Selu proslavljen Svjetski dan seoskih žena: Počast stubovima zajednice

Obilježen je Svjetski dan seoskih žena. Manifestacija je posvećena ženama koje svojim trudom, znanjem i predanošću čuvaju tradiciju te aktivno doprinose razvoju ruralnih sredina
Pakovo Selo: Sve?ano obilježavanje Svjetskog dana seoskih žena
U prostoru Info centra u Pakovu Selu svečano je obilježen Svjetski dan seoskih žena, u organizaciji Grada Drniša i partnerskih institucija. Ova manifestacija okupila je brojne sudionike i posjetitelje kako bi se odala počast ženama koje svojim predanim radom, znanjem i upornošću doprinose očuvanju tradicije i razvoju ruralnih zajednica. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
1/39
U prostoru Info centra u Pakovu Selu svečano je obilježen Svjetski dan seoskih žena, u organizaciji Grada Drniša i partnerskih institucija. Ova manifestacija okupila je brojne sudionike i posjetitelje kako bi se odala počast ženama koje svojim predanim radom, znanjem i upornošću doprinose očuvanju tradicije i razvoju ruralnih zajednica. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025