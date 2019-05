U Pakracu daju 1000, u Otoku 3000 kuna za psa iz skloništa

Odluka da ljudima koji udome psa iz skloništa za životinje Bučje Grad Pakrac jednokratno pokloni 1000 kuna bila je odličan potez. Do sad je udomljeno 14 pasa, te još nekoliko njih preko udruga koje se bave udomljavanjem u Hrvatskoj i inozemstvu, odnosno od 28 pasa koji su u skloništu Bučje bili zaduženi na Pakrac, ostalo ih je šest ili sedam, kaže Davor Miletić, referent za komunalne prihode u Pakracu, koji je inicirao ideju o nagrađivanju udomitelja.

Dodaje kako se potiče kvalitetno i odgovorno udomiteljstvo životinja, pa je glavni uvjet za isplatu naknade potpisivanje ugovora, kojim se vlasnik obavezuje da životinja neće biti na lancu, te da će ju redovito šetati i pružiti joj odgovarajući skrb i ljubav.

- Upravo dogovaramo s komunalnim redarima da se ode u prvi obilazak tih pasa od udomljenja, kako bismo provjerili uvjete u kojima žive, no vjerujem da će inspekcija proći odlično. Naime, ljudi nam se javljaju i šalju poruke s fotografijama pasa, na kojima se vidi da su došli baš u dobre ruke. Nagrada je, čini se, samo potakla ljubitelje životinja koji su već razmišljali o udomljenju da se na to odluče prije, i vidimo da su i ljudi baš jako zadovoljni - kaže sugovornik.

Dodaje kako zbog toga u Gradu razmišljaju da uskoro dovedu preostale pse čiji smještaj financira taj grad u park za šetnju pasa koji je uređen u centru, te da pozovu ljude koji razmišljaju o udomljenju da ih tamo dođu upoznati i poigrati se s njima.

- Možda tako potaknemo još ljudi na odluku o udomljenju - kaže Miletić. Nitko sigurno neće udomiti psa zbog tih 1000 kuna, jer preuzima na sebe višegodišnju obavezu i puno veći trošak, no na ovaj način Grad je barem malo olakšao da vlasnik u startu može kupiti sve što mu je potrebno ako prije nije imao psa, te potaknuo ljubitelje pasa da se lakše odluče na udomljavanje, dodaje.

- Vjerujem da bi naš primjer i drugim gradovima mogao biti zanimljiv, jer ćemo na ovaj način postići i ozbiljne uštede u proračunu - kaže. Grad Pakrac je, naime, lani za skrb o psima koji su u sklonište Bučje smješteni njegovom odlukom, izdvojio oko 180.000 kuna, dok će se za ovu godinu ti rashodi čak i uz isplatu nagrade udomiteljima smanjiti.

- Na žalost, vjerojatno ne zadugo, odnosno na oslobođeno mjesto najčešće već čekaju nove životinje koje lutaju tim područjem - kaže voditelj skloništa za životinje Bučje Tihomir Čop.

- Naime, većina gradova izdvaja značajna sredstva za brigu o životinjama u skloništu i nemaju ih mogućnosti povećati, pa se, čim se udomi neki pas, to mjesto se rezervira i pozovu nas da na terenu pokupimo novu životinju koja luta. Psi kod nas u prosjeku provedu oko godinu dana, što nije malo, odnosno bilo bi puno lakše i brže bismo riješili problem lutalica kad bi se udomljavali brže. Zato je nagrada koja je ljude potakla na to jako dobra odluka i vide se efekti - kaže Čop. Dodaje da su u skloništu Bučje smještene životinje s cijelog pakračkog područja i trenutno je u skloništu 45 do 50 pasa.

- Nije mi lako reći točan broj bez pogleda u dokumente, jer ste me upravo ulovili u automobilu s novim psom kojeg vozim u sklonište - pojašnjava sugovornik. Kaže da su za udomljenje spremni svi psi koji se mogu pronaći na internetskoj stranici skloništa. Fotografije pasa koji čekaju na udomljenje su nam ustupili i za ovaj tekst, s tim da ima nekoliko pasa koji su rezervirani i čekaju da po njih dođe novi vlasnik.

- Ne mičemo ih sa stranice dok životinja zaista ne bude udomljena, pa onima koji se odluče baš za određenog psa, savjetuje da prije dolaska telefonski provjere nije li možda rezerviran - savjetuje Tihomir Čop.

Zanimljivo je da su sličnu odluku o nagrađivanju udomitelja životinja iz skloništa donijeli i neki manji gradovi, kojima briga za pse također predstavlja značajan trošak. Tako Grad Otok udomiteljima jednokratno isplaćuje 3000 kuna,

- Odluka o naknadi za udomljenje pasa u iznosu 3000 kuna donesena je u studenom 2018. godine, a od tada je udomljeno je 8 pasa. Trenutno nemamo zahtjeva u postupku - kaže Dijana Grgić, koja je u gradskoj upravi Otoka zadužena za provedbu te odluke. Kaže kako se mjesečni trošak brige o jednom psu u skloništu kreće oko 1500 kuna, pa su financijski efekti te odluke očigledni.

- Iznos naknade za udomljenje jednak je iznosu dvomjesečnog smještaja psa u skloništu. Dakle, ovom mjerom postižemo značajne uštede u troškovima zbrinjavanja životinja - kaže.

Na tom je području i općina Jelenje, koja udomiteljima ne daje novac. ali onima koji potpišu ugovor o udomljenju i pridržavaju ga se osigurava godišnju zalihu hrane za udomljenu životinju.

Pritom je važno naglasiti da životinje iz skloništa na udomljenje odlaze cijepljene, čipirane i kastrirane, te da je riječ uglavnom o zdravim, odnosno izliječenim psima (ako su s ulice pokupljeni bolesni), pa novi vlasnici u startu nemaju brige o tim troškovima i nagrada za udomljenje doista može ublažiti udar troška za košaricu, zdjelice, lajnu i hranu za prvo razdoblje.