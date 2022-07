U Parizu je predstavljen bikini: Ime dobio po otoku na kojem su se testirale atomske bombe

Foto: Profimedia

Rođen je Tin Ujević, jedan od naših najpoznatijih književnika, a Elvis Presley je snimio pjesmu u počast svojoj majci "That s All Right Mama", a nakon nje i "Heartbreak Hotel", koje su mu osigurale vrtoglavi uspon prema svjetskoj slavi

Tin Ujević je poznati hrvatski književnik, a rođen je na današnji dan 5. srpnja 1891. u Vrgorcu. Studirao je hrvatski jezik i književnost, klasičnu filologiju i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Iako je ušao u književni krug okupljen oko A. G. Matoša, ubrzo se s njim posvađao i otišao u Pariz. Od tamo je radio na ujedinjenju Hrvata i Srba, no brzo je odustao jer ništa nije urodilo plodom. U Beogradu je objavio svoje prve zbirke pjesama "Lelek sebra" i "Kolajnu", a 1950. objavljena mu je i zbirka "Rukovet". Kad je umro, 1954. godine, izašla mu je lirska zbirka "Žedan kamen na studencu". Cijeli njegov život mogao bi se okarakterizirati kao život boema. No iako je živio neurednim životom, cijeli život je zarađivao kao književnik.