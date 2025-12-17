U prodaji je novi projekt stanova na odličnoj lokaciji s pogledom na more u Zadru

Predstavljamo vrhunsku novogradnju u Zadru; suvremeno uređenu zgradu s više elegantnih stambenih jedinica, promišljenog koncepta i prozračnih tlocrtnih rješenja. Fokus projektnog pristupa je na udobnosti, funkcionalnosti i dugoročnoj vrijednosti, uz obilje prirodnog svjetla i prostrane terase s kojih se pruža očaravajući ugođaj pogleda prema moru. Ova nekretnina je izvrsna prilika za kupnju, bilo da tražite dom za obitelj ili nekretninu za najam s dugoročnim prinosom.

Tipologije: od kompaktnih jednosobnih do prostranih dvosobnih stanova

Vanjski parking, spremišta u podrumu zgrade i lift kroz sve etaže

Energetski učinkovita gradnja, visokokvalitetni materijali i profinjena završna obrada

Lokacija i povezanost

Smješteno u mirnom, ali odlično povezanom dijelu Zadra, naselje Diklovac ističe se lokacijom koja balansira blizinu plaža sa urbanim sadržajima. U nekoliko minuta stiže se do povijesne jezgre, marina, škola, vrtića, tržnice i trgovačkih centara, dok je pristup brzim cestama i zračnoj luci iznimno jednostavan. Upravo ova lokacijska pogodnost donosi svakodnevnu praktičnost i sigurnost stalne vrijednosti nekretnine;

Blizina šetnica uz more i uređenih plaža

Mirna ulica s minimalnim prometom

Dobra infrastrukturna veza sa centrom grada, poslovnim zonama i zdravstvenim ustanovama

Arhitektonska orijentacija i pogledi

Zgrada je oblikovana s naglaskom na jugozapadnu orijentaciju, kako bi se maksimalno iskoristilo sunce i panoramski pogledi. Velike staklene stijene i duboke lođe otvaraju interijer prema horizontu, pa se dnevne zone u stanu stapaju s eksterijerom. Stanovi na višim etažama posebno oduševljavaju širokim pogledima na more, otoke i zalaske sunca, dok niže razine nude intimne vizure zelenila i uredno uređene okućnice.

Terase sa staklenom ogradom i pogledom na zadarski arhipelag

Zaštita od vjetra i optimizirani zasjeni radi ugodnog boravka na otvorenom

Rasporedi, površine i sadržaji zgrade

Rasporedi su promišljeni za moderan život: otvorene kuhinje s blagovaonicom i dnevnim boravkom, odvojene spavaće zone, praktične ostave i prostrane kupaonice. Na raspolaganju su stanovi različitih kvadratura, a svaki obuhvaća dva vanjska parkirna mjesta, dok su u podzemnog etaži dostupne ostave.

Pametno organizirani tlocrtni sadržaji koji olakšavaju dnevne rutine

Lift od podzemne etaže (ostave) do krovne terase

Video-nadzor zajedničkih prostora i kontrola pristupa

Uređene zelene površine i parkiralište na okućnici zgrade

Kvaliteta gradnje i energetska učinkovitost

Korišteni su izdržljivi, provjereni građevinski materijali i tehnološka rješenja usmjerena na dugotrajnost i niske troškove održavanja. Toplinska izolacija, kvalitetna stolarija s izo staklima i energetski učinkoviti sustavi grijanja i hlađenja osiguravaju visoki komfor kroz cijelu godinu.

Podno grijanje u dnevnom boravku i kupaonicama

Inverterske klimatizacijske jedinice u svim sobama

Keramika prve klase i parketi otporni na habanje

Vrhunska sanitarija i oprema renomiranih proizvođača

Obiteljski život i zajednica

Ovaj stambeni sklop pruža uvjete idealne za kvalitetu obiteljskog života. Blizina škola, vrtića, plaža i parkova čini svakodnevicu jednostavnijom.

Prostrane blagovaonice i dnevne sobe za okupljanja

Mirno okruženje bez buke, pogodno za djecu

Šetnice uz more koje potiču zdrav stil života i druženje

Investicijski potencijal i iznajmljivanje

Zadar je tržište s kontinuiranim rastom potražnje, posebno za stanovima s atraktivnim pogledima i blizinom mora. Zbog izvanredne lokacije, kvalitetne izvedbe i poželjnih sadržaja, kupnja ovdje predstavlja dobru priliku za dugoročnu valorizaciju kapitala i stabilne prihode od najma.

Visoka popunjenost u turističkoj sezoni i sve jača cjelogodišnja potražnja

Stanovi s pogledima na more postižu više najamnine i bržu prodaju u budućnosti

Kratkoročni i dugoročni najam, tj. kombinacija osobnog korištenja i komercijalnog plasmana

Iz perspektive prinosa, ovakva akvizicija lako se pozicionira kao dobitna, uz odgovarajuće upravljanje i profesionalne fotografije

Za kupce koji traže dobru investiciju bez kompromisa u kvaliteti života, ova novogradnja u zadarskom području nudi ravnotežu sigurnosti i potencijala rasta.

Cijene, veličine i dostupnost

Na raspolaganju su različite kvadrature i rasporedi, od funkcionalnih jednosobnih do reprezentativnih penthouse jedinica s većim terasama. Broj stanova je ograničen, a interes je pojačan zbog lokacije, pogleda i standarda gradnje, stoga se preporučuje rana rezervacija.

Mogućnost odabira orijentacije i katnosti

Fleksibilnost oko odabira završnih materijala / podnih obloga u ranijoj fazi kupnje

Proces kupnje i financiranje

Kupnja je transparentna i pravno sigurna, uz urednu projektnu dokumentaciju i stručnu podršku kroz sve korake. Dostupne su opcije kreditiranja uz hipoteke banaka koje rado prate kvalitetne novogradnje s jasnim jamstvima.

Pomoć pri odabiru optimalnog modela financiranja

Vođeni obilasci gradilišta i prezentacija projekta

Detaljna specifikacija sadržaja svakog stana i troškovnika, na uvid prije uplate kapare

Za koga je ova novogradnja idealna

Obitelji koje žele mir, sigurnost i blizinu škola, uz pogodnosti obiteljskog života nadomak mora

Pojedinci i parovi koji cijene dizajn, svjetlost, funkcionalnost i panoramske vizure

Investitori koji traže dobru investiciju s jasnim potencijalom prinosa i očuvanja vrijednosti

Daljinski radnici kojima odgovara inspirativan prostor i brza povezanost s gradskim sadržajima

Poziv na razgledavanje

Iskoristite ovu jedinstvenu priliku i rezervirajte termin obilaska. Odaberite stan po mjeri, uživajte u svakodnevici obogaćenoj pogledom na plavetnilo mora i oslonite se na kvalitetu gradnje koja donosi mir dugi niz godina. Zatražite detalje o dostupnim jedinicama, tlocrtima i paketu sadržaja – najbolji stanovi brzo pronalaze svoje vlasnike.