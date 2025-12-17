Luksuzna novogradnja u Zadru! Stanovi s pogledom na more, prostrane terase i vrhunski materijali. Idealno za obitelji i investitore. Rezervirajte svoj komadić raja prije nego nestane
U prodaji je novi projekt stanova na odličnoj lokaciji s pogledom na more u Zadru
Predstavljamo vrhunsku novogradnju u Zadru; suvremeno uređenu zgradu s više elegantnih stambenih jedinica, promišljenog koncepta i prozračnih tlocrtnih rješenja. Fokus projektnog pristupa je na udobnosti, funkcionalnosti i dugoročnoj vrijednosti, uz obilje prirodnog svjetla i prostrane terase s kojih se pruža očaravajući ugođaj pogleda prema moru. Ova nekretnina je izvrsna prilika za kupnju, bilo da tražite dom za obitelj ili nekretninu za najam s dugoročnim prinosom.
- Tipologije: od kompaktnih jednosobnih do prostranih dvosobnih stanova
- Vanjski parking, spremišta u podrumu zgrade i lift kroz sve etaže
- Energetski učinkovita gradnja, visokokvalitetni materijali i profinjena završna obrada
Lokacija i povezanost
Smješteno u mirnom, ali odlično povezanom dijelu Zadra, naselje Diklovac ističe se lokacijom koja balansira blizinu plaža sa urbanim sadržajima. U nekoliko minuta stiže se do povijesne jezgre, marina, škola, vrtića, tržnice i trgovačkih centara, dok je pristup brzim cestama i zračnoj luci iznimno jednostavan. Upravo ova lokacijska pogodnost donosi svakodnevnu praktičnost i sigurnost stalne vrijednosti nekretnine;
- Blizina šetnica uz more i uređenih plaža
- Mirna ulica s minimalnim prometom
- Dobra infrastrukturna veza sa centrom grada, poslovnim zonama i zdravstvenim ustanovama
Arhitektonska orijentacija i pogledi
Zgrada je oblikovana s naglaskom na jugozapadnu orijentaciju, kako bi se maksimalno iskoristilo sunce i panoramski pogledi. Velike staklene stijene i duboke lođe otvaraju interijer prema horizontu, pa se dnevne zone u stanu stapaju s eksterijerom. Stanovi na višim etažama posebno oduševljavaju širokim pogledima na more, otoke i zalaske sunca, dok niže razine nude intimne vizure zelenila i uredno uređene okućnice.
- Terase sa staklenom ogradom i pogledom na zadarski arhipelag
- Zaštita od vjetra i optimizirani zasjeni radi ugodnog boravka na otvorenom
Rasporedi, površine i sadržaji zgrade
Rasporedi su promišljeni za moderan život: otvorene kuhinje s blagovaonicom i dnevnim boravkom, odvojene spavaće zone, praktične ostave i prostrane kupaonice. Na raspolaganju su stanovi različitih kvadratura, a svaki obuhvaća dva vanjska parkirna mjesta, dok su u podzemnog etaži dostupne ostave.
- Pametno organizirani tlocrtni sadržaji koji olakšavaju dnevne rutine
- Lift od podzemne etaže (ostave) do krovne terase
- Video-nadzor zajedničkih prostora i kontrola pristupa
- Uređene zelene površine i parkiralište na okućnici zgrade
Kvaliteta gradnje i energetska učinkovitost
Korišteni su izdržljivi, provjereni građevinski materijali i tehnološka rješenja usmjerena na dugotrajnost i niske troškove održavanja. Toplinska izolacija, kvalitetna stolarija s izo staklima i energetski učinkoviti sustavi grijanja i hlađenja osiguravaju visoki komfor kroz cijelu godinu.
- Podno grijanje u dnevnom boravku i kupaonicama
- Inverterske klimatizacijske jedinice u svim sobama
- Keramika prve klase i parketi otporni na habanje
- Vrhunska sanitarija i oprema renomiranih proizvođača
Obiteljski život i zajednica
Ovaj stambeni sklop pruža uvjete idealne za kvalitetu obiteljskog života. Blizina škola, vrtića, plaža i parkova čini svakodnevicu jednostavnijom.
- Prostrane blagovaonice i dnevne sobe za okupljanja
- Mirno okruženje bez buke, pogodno za djecu
- Šetnice uz more koje potiču zdrav stil života i druženje
Investicijski potencijal i iznajmljivanje
Zadar je tržište s kontinuiranim rastom potražnje, posebno za stanovima s atraktivnim pogledima i blizinom mora. Zbog izvanredne lokacije, kvalitetne izvedbe i poželjnih sadržaja, kupnja ovdje predstavlja dobru priliku za dugoročnu valorizaciju kapitala i stabilne prihode od najma.
- Visoka popunjenost u turističkoj sezoni i sve jača cjelogodišnja potražnja
- Stanovi s pogledima na more postižu više najamnine i bržu prodaju u budućnosti
- Kratkoročni i dugoročni najam, tj. kombinacija osobnog korištenja i komercijalnog plasmana
- Iz perspektive prinosa, ovakva akvizicija lako se pozicionira kao dobitna, uz odgovarajuće upravljanje i profesionalne fotografije
Za kupce koji traže dobru investiciju bez kompromisa u kvaliteti života, ova novogradnja u zadarskom području nudi ravnotežu sigurnosti i potencijala rasta.
Cijene, veličine i dostupnost
Na raspolaganju su različite kvadrature i rasporedi, od funkcionalnih jednosobnih do reprezentativnih penthouse jedinica s većim terasama. Broj stanova je ograničen, a interes je pojačan zbog lokacije, pogleda i standarda gradnje, stoga se preporučuje rana rezervacija.
- Mogućnost odabira orijentacije i katnosti
- Fleksibilnost oko odabira završnih materijala / podnih obloga u ranijoj fazi kupnje
Proces kupnje i financiranje
Kupnja je transparentna i pravno sigurna, uz urednu projektnu dokumentaciju i stručnu podršku kroz sve korake. Dostupne su opcije kreditiranja uz hipoteke banaka koje rado prate kvalitetne novogradnje s jasnim jamstvima.
- Pomoć pri odabiru optimalnog modela financiranja
- Vođeni obilasci gradilišta i prezentacija projekta
- Detaljna specifikacija sadržaja svakog stana i troškovnika, na uvid prije uplate kapare
Za koga je ova novogradnja idealna
- Obitelji koje žele mir, sigurnost i blizinu škola, uz pogodnosti obiteljskog života nadomak mora
- Pojedinci i parovi koji cijene dizajn, svjetlost, funkcionalnost i panoramske vizure
- Investitori koji traže dobru investiciju s jasnim potencijalom prinosa i očuvanja vrijednosti
- Daljinski radnici kojima odgovara inspirativan prostor i brza povezanost s gradskim sadržajima
Poziv na razgledavanje
Iskoristite ovu jedinstvenu priliku i rezervirajte termin obilaska. Odaberite stan po mjeri, uživajte u svakodnevici obogaćenoj pogledom na plavetnilo mora i oslonite se na kvalitetu gradnje koja donosi mir dugi niz godina. Zatražite detalje o dostupnim jedinicama, tlocrtima i paketu sadržaja – najbolji stanovi brzo pronalaze svoje vlasnike.
