U SAD-u ličinke parazita jedu tkivo životinja! Evo kako je kod nas i ima li opasnosti za ljude

U Teksasu su nedavno potvrđena četiri slučaja zaraze parazitom čije se ličinke hrane živim tkivom životinja. Povratak nametnika izazvao je zabrinutost među stočarima i poljoprivrednim dužnosnicima, a dolazi nakon što je administracija Donalda Trumpa, kroz Ministarstvo za učinkovitost vlade (DOGE) koje je vodio Elon Musk, ukinula financiranje jednog od programa za praćenje i suzbijanje širenja parazita u Srednjoj Americi, piše Forbes.

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Američko ministarstvo poljoprivrede (USDA) potvrdilo je da su u Teksasu zabilježena četiri slučaja zaraze - kod tri grla stoke i jednog psa koji je nedavno boravio u Meksiku. Prvi slučaj otkriven je prošlog tjedna kod teleta starog tri tjedna u La Pryoru, nedaleko od granice s Meksikom. Stručnjaci ističu da zasad nema dokaza o većem širenju, no pojačan je nadzor nad mogućim novim slučajevima. U tekstu se ističe da su poljoprivredni dužnosnici i predstavnici stočarske industrije posljednjih mjeseci upozoravali na širenje zaraze prema sjeveru kroz Meksiko te pozivali savezne vlasti na dodatne mjere zaštite, ali je odgovor vlasti bio prespor.

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Ova zaraza smatra se jednom od najvećih prijetnji stočarstvu. Ličinke se razvijaju u otvorenim ranama toplokrvnih životinja te se hrane živim tkivom, što može uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme i uginuće životinja. Prema procjenama USDA, veća epidemija mogla bi prouzročiti gospodarsku štetu od oko 1,8 milijardi dolara. Stručnjaci upozoravaju i da bi dodatni pritisak na već smanjeni stočni fond mogao utjecati na daljnji rast cijena govedine u SAD-u. Američke i teksaške vlasti provode karantene, pojačani nadzor i kontrolu kretanja stoke na pogođenim područjima. Kanada je u međuvremenu privremeno ograničila uvoz određenih životinja iz Teksasa. USDA istodobno radi na proširenju programa proizvodnje sterilnih mužjaka muha, metode koja je još 1960-ih omogućila gotovo potpuno iskorjenjivanje zaraze u Sjedinjenim Državama.

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Muha koja je prijenosnik zaraze na ovcama i ličinka koju mogu ispustiti i u čovjekovo oko

- U Hrvatskoj nemamo parazita s kojim se sada suočava SAD, ali imamo različitih mijaza s kojima se povremeno susrećemo. Postoje dvije skupine mijaza. Jedno su fakultativne, one u kojima se ličinke muha koje inače žive slobodno u prirodi razvijaju na raspadajućim organskim tvarima, primjerice na smeću ili strvini životinje, te obligatne mijaze, koje ovise o nekom uzročniku. U ovoj je skupini, na primjer, mijaza poznata kao estroza, uzrokovana ličinkama muhe Oestrus ovis, koje žive u nosu ovaca. Zanimljivo je da te muhe ne razlikuju u prirodi lice ovce i čovjeka, odnosno vide ga jednako, pa ih mogu zamijeniti i položite ličinke kod čovjeka. Nedavno smo radili istraživanja u kojima smo dokazali nekoliko različitih mijaza kod ljudi, pa i te Oestrus ovise - kaže veterinar dr. sc. Relja Beck, Voditelj laboratorija za parazitologiju na zagrebačkom Veterinarskom fakultetu. Kaže kako se kod nekih drugih mijaza prenošenje može dogoditi ako postoji neka otvorena rana, posebno u vrijeme visokih temperatura i vlage, kad su muhe kao prijenosnici najaktivniji.

Foto: Veterinarski fakultet Zagreb

U Hrvatskoj bilježimo neke druge uzročnike mijaza čije posljedice mogu biti strašne za farmere, kaže dr. sc. Relja Beck

- Dakle, i kod nas ima tih različitih ličinki i različitih muha koje su prijenosnici i kod nekih uzgajivača situacija zna biti baš zastrašujuća. Koliko se sjećam, bilo je dosta problema na nekim farmama prošle godine. Stvar je u tome da je za naseljavanje ličinaka na životinju dovoljna i najmanja ranica, ili nadražaj kože. Na primjer, imate ovce kod kojih se u vrijeme visokih temperatura i vlage ispod runa razvije velika vlaga i upala kože i to je vrlo plodno tlo za naseljavanje ličinki. To mogu biti čak i ranice od obilježavanja, odnosno markiranja životinje, ili rezanja rogova i slično, a neke se ličinke mogu naseliti i na sluznicu nosa - pojašnjava sugovornik. Dodaje kako su određeni lijekovi koji se u tom slučaju primjenjuju u EU zabranjeni, pa praktično nema načina da se životinje liječe, osim što se zna da dio uzgajivača ipak nabavlja lijekove izvan granica Hrvatske i primjenjuje ih.

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Osjećaj stranog tijela u oku, svrbež i pečenje, među znakovima su zaraze ličinkom koju je ispustila muha - isperite oko i otiđite na pregled

- U Hrvatskoj, na žalost, nemamo sustavniju evidenciju o prijenosu tih mijaza na ljude, iako slučajevi postoje. Prema istraživanjima koja smo radili, lani, krajem šestog mjeseca, zabilježeno je nekoliko slučajeva zaraze mijazom u Zadru, upravo u ovo vrijeme kad su više temperature i veća vlaga, pa su muhe prijenosnici aktivnije. Češće se javljaju kod ovčara, na primjer, jer su oni u direktnom kontaktu sa životinjama, no bilježe se i nepovezani slučajevi. Kad je u pitanju zaraza ličinkama oko oka, ličinke se pomalo hvataju za površinu oka i uništavaju je. Kako to zna izazvati neugodu - osjećaj stranog tijela, svrbež i pečenje u oku, crvenilo i slično - ljudi imaju potrebu isprati oko i najčešće ih isplahnu, pa posljedice nisu ozbiljne - kaže sugovornik. kad se primijete takvi simptomi, dobro je otići oftalmologu, koji može ukloniti ličinke iz oka, jer ako ostanu pričvršćene za površinu, nastavit će je uništavati. Liječenje se tada nastavlja antibiotskim kapima i obično nema ozbiljnijih posljedica.