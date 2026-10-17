U starosti je morala birati između povratka suprugu i života u domu: 'Želim svoj mir'

Dok mi je žena u devetom desetljeću života pričala zašto više ne može živjeti u stanu u kojem je provela velik dio života, u pozadini su pjevale djevojčice.

Njihovi glasovi dopirali su do nas dok je govorila o suprugu, policiji i odlasku. U jednom trenutku počela mi je pričati o psu kojeg nije povela.

Nazvat ću ga Lulu.

Kaže da ju je gledao dok je skupljala stvari. Htio je s njom. Suprug je, prema njezinim riječima, tvrdio da pas pripada njemu.

I stan je, govorio joj je, njegov.

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Ona sada živi u sigurnoj kući. Ondje ne može ostati trajno. Prema onome što mi je ispričala, preporučen joj je smještaj u domu za starije, u dvokrevetnoj sobi.

Tu zastaje. Ne želi dijeliti sobu. Želi svoj mir.

Govorila je svega čega se sjetila. Vraćala se mladosti, preskakala desetljeća, pa ponovno dolazila do posljednjeg odlaska. Njezina priča nije imala urednu kronologiju. Preteško je gotovo cijeli život ispričati redom, osobito kada pokušavaš objasniti i zašto si ostajala i zašto si napokon otišla.

Nisam iz tog razgovora mogla utvrditi svaki datum ni slijed svakog postupka. Mogla sam slušati kako ona pamti svoj život.

Bio joj je prva ljubav.

"Ja sam bila jako zaljubljena u njega."

Poznaju se od malih nogu. Zajedno su gotovo sedam desetljeća, s razdvajanjima i povratcima. Cijela ulica u kojoj su odrastali znala je za njih dvoje.

Razmišljala sam o toj ulici. O susjedima koji te poznaju otkad si bila djevojčica, o roditeljima, o ljudima pred kojima ste već postali par. Kada odeš, svi mogu pitati što se dogodilo. Kada se vratiš, dovoljno je da vas ponovno vide zajedno.

Prvi put ga je, kaže, napustila nakon što joj je uzeo novac. Pripovijeda da je kockao i trošio ono što je ona zaradila. Potom je došao njezinu ocu tražiti da se vrati.

Pamti i prijetnju da će, ako ne bude htjela biti s njim, baciti pod tramvaj i nju i sebe.

O tome govori u istom razgovoru u kojem se prisjeća svoje zaljubljenosti. Slušajući je, poželim razmaknuti te događaje, zaustaviti priču na mjestu na kojem bih joj danas rekla da ode. Ali ona je tada bila mlada žena koja još nije znala što slijedi.

Jedno vrijeme bili su razdvojeni. Mislila je da će upoznati nekoga drugoga, ostaviti iza sebe njegovo pijenje i kartanje. Prema njezinim riječima, za vrijeme razdvojenosti njemu su dolazile druge žene. Sve se odvijalo u toj istoj ulici.

Onda se razboljela.

Poslao joj je cvijeće.

Dok se prisjeća cvijeća i nakita koji joj je kupovao, nasmije se. U njezinu se glasu čuje oduševljenje tim davnim darovima. Smije se i kada govori da joj je on sudbina, da tako to nekako bude.

Taj me osmijeh zatekao. Osjetila sam nelagodu, gotovo nestrpljenje. Kako nakon svega još može s toliko topline govoriti o cvijeću?

Morala sam zastati pred vlastitom reakcijom. Ona mi nije došla ispričati priču u kojoj će svaki osjećaj uredno odgovarati onome što ja smatram razumljivim. Govorila je o čovjeku uz kojeg je odrasla, o svojoj mladosti i o nadama kojima se vraćala. Nije moje da joj određujem kako se toga smije sjećati.

Foto: 123RF

Ali njezin me osmijeh natjerao da pažljivije poslušam sve ono što je pratilo povratke. Roditelje. Ulicu. Uvjerenje da njih dvoje pripadaju zajedno. Ljude koji su njihov nastavak očito lakše mogli zamisliti nego njezin odlazak.

Pamti i dolazak na sud zbog razvoda. Prema njezinu sjećanju, sutkinja je rekla da je šteta da se rastaju jer su „tak lepi par“.

Tu rečenicu pamti i danas.

Koliko je lako dvoje ljudi proglasiti lijepim parom. Pogledaš ih kako stoje jedno pokraj drugoga. Za ono što se događa kada ostanu sami treba mnogo više vremena i mnogo pažljivije slušanje.

U njezinoj priči ta je primjedba ostala uz nagovaranje da se vrati. Možda je osobi koja ju je izgovorila bila usputna. Ona ju je ponijela kroz desetljeća.

Nekoliko je puta odlazila i vraćala se. Slušajući je, pitala sam se koliko je prostora uopće imala da u odlasku ustraje. Koliko je podrške dobila za život bez njega, a koliko za još jedan pokušaj s njim?

Kada se čuvanje para smatra uspjehom, lako se previdi cijena koju jedna osoba plaća da bi par opstao. Prijetnje i poniženja tada mogu postati nešto preko čega se prelazi, nešto što se umanjuje zbog cvijeća, pomirenja ili svih zajedničkih godina. Tako okolina može pomoći da se nasilje nastavi i bez izričitog odobravanja ijednog udarca.

Suprug je nekoliko godina živio u vikendici. U stan je, kaže, dolazio s rubljem koje mu je ona prala.

Prema njezinu opisu, kuću je zapustio. Govori da je pio i gledao u prirodu. Kada je trebalo organizirati prodaju, prihvatila se toga posla.

Nakon prodaje, pripovijeda, rekao joj je da novac pripada njemu jer je kuća njegova. Kupca je optužio da je njezin ljubavnik.

Optužbe za ljubavnike ponavljaju se kroz njezino svjedočanstvo. Kaže da je plaćala uređenje stana i sačuvala račune, a on ju je optuživao da ga uređuje s drugim muškarcem.

Pravni status nekretnina nije moguće utvrditi iz našeg razgovora. Ona govori o svojim ulaganjima, potpisima i dokumentima. Govori i o radu koji se ne vidi u zemljišnim knjigama.

Kupovala je hranu, kuhala, čistila, prala, peglala. Išla je na plac. Šetala psa. Dok je suprug živio drugdje, kaže, sama je podmirivala režije u stanu. Nakon njegova povratka plaćala je polovicu.

Pitala ga je kako može govoriti da je sve njegovo kada ona sudjeluje u troškovima i obavlja sve te poslove.

Prepričava mi njegov odgovor: ona je podstanarka, ali stanarinu ne mora plaćati jer kuha i sprema.

Gotovo cijeli život s nekim, a onda ti taj netko objasni pod kojim ti uvjetima dopušta da ostaneš.

Kaže da je mogla trpjeti uvrede i neutemeljene optužbe.

Tu rečenicu izgovara objašnjavajući zašto nije otišla ranije. Kao da najprije mora predočiti koliko je mogla izdržati.

Potom govori o udarcima u glavu.

Nakon jednog napada, kaže, otišla je liječniku. Liječnik je zbog ozljede rekao da će pozvati policiju.

U njezinu svjedočanstvu slijede prijava, sudski postupci i mjera zabrane prilaska. Prema onome kako je razumjela i opisala postupanje suda, suprugu je poslije omogućen povratak u stan jer nije imao gdje boraviti. Bez uvida u odluke ne mogu pouzdano prenijeti njihovu pravnu osnovu i obrazloženje.

Ona govori o posljedici koju je živjela: ponovno su bili pod istim krovom.

Neko vrijeme, kaže, bilo je mirno. Zatim ju je ponovno fizički napao.

Spominje i postupak u kojem nije željela svjedočiti protiv njega. Govori o odlascima na Općinski sud, čekanju poziva i pitanju zašto sve toliko traje. Prema njezinim riječima, pojavila se i nejasnoća oko toga jesu li svjedoci koje je navela bili predloženi sudu.

Dok je slušam, pokušavam pratiti koliko se poslova nakupilo oko njezine potrebe da bude sigurna. Treba pamtiti datume, čuvati dokumente, raspitivati se, odlaziti na sud i ponovno objašnjavati što se dogodilo.

Uz sve to, treba pronaći mjesto za život.

Policija ju je, kaže, pitala želi li otići u sigurnu kuću.

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Otišla je.

Stvari je poslije uzimala uz policijsku pratnju. Prema njezinu opisu, suprug je s policajcem bio u kuhinji dok se pakirala. Ponijela je dio onoga što je željela.

Pas je ostao.

U dugoj priči o novcu, stanovima i postupcima, taj se trenutak izdvojio jednostavnošću. Ona odlazi. Pas je gleda. Želi poći za njom.

Ne mogu znati što je pas razumio. Znam što je ona zapamtila.

"Što biste učinili?", upitala me.

"Ja bih svakog takvog nasilnika iselila", odgovorila sam.

"Da, ali naša država to ne radi."

Moj je odgovor stigao odmah. Njezin je nosio iskustvo odlaska.

Prema njezinim riječima, suprug je ostao u stanu. Ona je na privremenom sigurnom smještaju i priprema se za mogućnost odlaska u dom.

Preporučena joj je dvokrevetna soba.

Ne želi je.

Navikla je imati svoj prostor. Dok je suprug godinama boravio u vikendici, živjela je sama u stanu. Zna kako izgleda dan u kojem sama odlučuje kada će jesti, kada će govoriti i kada će za sobom zatvoriti vrata.

Sada je brine s kim bi dijelila sobu. Hoće li je ta osoba poštovati? Hoće li moći imati mira?

Dom može pružiti skrb, sigurnost i društvo. Ali riječ "smještaj" ne obuhvaća sve ono što ona pokušava sačuvati. U njoj nema njezinih navika, stvari koje je ostavila ni psa koji joj nedostaje.

Dok razgovaramo, postaje mi jasno da vlastita soba za nju nije pitanje komocije. Ona pokušava zamisliti ostatak života u kojem neće morati stalno pregovarati o svojem mjestu.

Priča mi da je suprug znao skuhati juhu samo za sebe. Nju nije ponudio.

Taj prizor ostaje uz sve ono teže što sam čula.

Govori o šutnji, o danima u kojima je nije priznavao kao sugovornicu. O kupovanju hrane za njih dvoje i osjećaju da joj se ne priznaje ništa što je pridonijela zajedničkom životu.

Jednom joj je, kaže, za komad mesa koji je htjela pojesti rekao: "To ne buš dobila."

Slušam je i mislim o tome kako se nečije mjesto u vlastitom domu može sužavati. Najprije prestane razgovor. Onda moraš objašnjavati što si platila. Zatim ti se tumači zašto smiješ ondje stanovati.

Na kraju odlaziš s dijelom stvari.

U pozadini našeg razgovora čulo se dječje pjevanje. Nisam mogla prestati misliti o tome što sve djevojčice putem nauče o ljubavi, braku i strpljenju. Koliko puta vide ženu kako ustaje, poslužuje i prešućuje prije nego što i same počnu vjerovati da se to od njih očekuje?

"Žena služi mužu", kazala je pri kraju razgovora.

Nisam znala je li tom rečenicom opisala ono što su je učili, ono što je živjela ili ono od čega se sada pokušava odmaknuti.

Zapisala sam je. Uz nju i njezinu želju da ima vlastitu sobu.

Ne mogu iz jednog razgovora zaključiti koliko žena dijeli njezinu sudbinu. Ali mogu postaviti pitanje koje mi ne da mira: kako osigurati da žena nakon prijave nasilja ne ostane bez sigurnog mjesta za život i bez mogućnosti da odlučuje o svojoj budućnosti?

Ona je već otišla. Sada je čeka još jedna selidba, još jedna prilagodba i možda još jedan zajednički prostor koji nije sama izabrala.

Nitko te ne pripremi za Dom. Posebno kada u njega ne odlaziš zato što si tako zamislila starost, nego zato što se bojiš vratiti kući.

Identitet sugovornice poznat je autorici. Radi zaštite njezine privatnosti i sigurnosti izostavljeni su identifikacijski podaci, a ime psa je promijenjeno. Navodi o nasilju i pojedinim postupcima preneseni su iz njezina svjedočanstva.

Tekst je nastao uz financijsku potporu Agencije za elektroničke medije u okviru programa poticanja novinarske izvrsnosti. Za sadržaj teksta odgovorna je isključivo autorica.