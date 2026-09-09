U subotu počinje 2. Susret groomera: Hrvatska prvi put dobiva i državne prvake

Groomeri iz cijele Hrvatske okupit će se 12. rujna u Zagrebu na 2. Susretu groomera Hrvatske obrtničke komore, koji ove godine uz stručni program donosi i veliku novost - prvo Državno grooming natjecanje u Hrvatskoj, u organizaciji Hrvatskog kinološkog saveza. Bit će to dan posvećen znanju, razmjeni iskustava i pitanjima važnima za razvoj profesije, ali i prilika da se znanje i vještine groomera vide na djelu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:07 Priča o psima koji doniraju krv | Video: 24sata/pixsell

Prošlogodišnji prvi Susret okupio je više od 200 predstavnika struke, a ove je godine napravljen još jedan važan korak u njihovom povezivanju – pri Hrvatskoj obrtničkoj komori osnovana je Sekcija groomera.

- Prvi Susret pokazao nam je koliko groomerima znači imati mjesto na kojem možemo razgovarati o stvarnim pitanjima iz svakodnevnog rada, učiti jedni od drugih i zajedno razmišljati o tome kako želimo razvijati svoju struku. Iz tog povezivanja nastala je i Sekcija groomera HOK-a, a ove godine idemo dalje. Razgovarat ćemo o obrazovanju, zdravlju, poslovanju i uvjetima rada, a prvi put imamo i državno natjecanje na kojem kolege mogu pokazati svoje znanje i vještine. Grooming nije samo pitanje izgleda psa – iza kvalitetnog rada stoje znanje, iskustvo, stalno usavršavanje i odgovornost prema životinji - istaknula je Petra Puvača Klingor, potpredsjednica Sekcije groomera HOK-a.

Da se u području skrbi za kućne ljubimce puno toga događa, pokazuju i podaci Obrtnog registra Ministarstva gospodarstva. Krajem kolovoza u Hrvatskoj je bilo 470 obrta kojima su usluge skrbi za kućne ljubimce pretežita djelatnost, 52 više nego sredinom travnja ove godine, odnosno 12,4 %. Ukupno 695 obrta ima registriranu ovu djelatnost, koja obuhvaća širi krug usluga, među njima i njegu kućnih ljubimaca.

Foto: PETAR SANTINI

- Interes za prvi Susret pokazao je koliko je ovakvo okupljanje bilo potrebno, a osnivanjem Sekcije groomera predstavnici struke dobili su mjesto na kojem mogu kontinuirano otvarati pitanja važna za svoj rad. Naša je uloga okupiti obrtnike, omogućiti razmjenu znanja i iskustava i dati prostor struci da govori o svojim potrebama. Drugi Susret, njegov program i interes groomera pokazuju da smo na dobrom putu - rekao je predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil.

Jedna od tema kojoj će ove godine biti posvećena posebna pozornost je zdravlje samih groomera. U Zagreb dolazi Nathalie Doaré Ariey-Jouglard, predsjednica i osnivačica International Grooming Societyja (IGS), koja vodi međunarodne projekte usmjerene na profesionalne standarde, dobrobit životinja te fizičko i mentalno zdravlje groomera. Pokrenula je i inicijativu Global Groomer Health Initiative, a na Susretu će govoriti o nedovoljnoj svijesti o zdravstvenim izazovima u grooming industriji i zašto zaštita groomera mora postati jedan od prioriteta struke.

Zdravlje na radnom mjestu, uz obrazovanje i profesionalni razvoj, bit će u središtu panel rasprave 'Profesija groomera: od edukacije do zdravlja na radnom mjestu'. O iskustvima i potrebama struke govorit će Nataša Seksan Starešina, članica Sekcije groomera HOK-a, a različite perspektive donijet će Dražen Maksimović, ravnatelj Obrtničkog učilišta, Ivana Šimek, pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, prim. dr. sc. Jelena Macan i dr. sc. Marija Macan iz Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada te nutricionist Josip Hadži-Boškov.

Stručni program donosi i teme iz svakodnevnog poslovanja. Đurđica Mostarčić, predsjednica Sekcije računovođa HOK-a, govorit će o financijama koje svaki groomer treba poznavati, dok će Nemanja Jelić govoriti o organizaciji rada u grooming salonu i tome kako raditi pametnije, a ne više.

Posebno atraktivan dio ovogodišnjeg Susreta bit će 1. FCI Državno grooming natjecanje. Natjecatelji će se okušati u različitim kategorijama i tehnikama rada, a suci neće ocjenjivati samo završni izgled psa, već i kvalitetu izvedbe, tehniku, poštivanje standarda pasmine, ravnotežu i završnu prezentaciju. Sigurnost, zdravlje i dobrobit pasa pritom imaju apsolutni prioritet.

Natjecanje će tako i posjetiteljima pružiti priliku da iz prve ruke vide koliko znanja i vještine stoji iza profesionalnog groominga, a na kraju dana bit će proglašeni prvi državni prvaci u groomingu pasa u Hrvatskoj. Prvo državno natjecanje zamišljeno je kao mjesto razmjene znanja i iskustava te promocije visokih standarda struke.

2. Susret groomera HOK-a i 1. FCI Državno grooming natjecanje održat će se u subotu, 12. rujna 2026., u Kongresnom centru Zagrebačkog velesajma. Program počinje u 9 sati svečanim otvorenjem, a natjecateljski dio od 10 sati.

Svi zainteresirani još se uvijek mogu i prijaviti za dolazak na 2. Susret groomera Hrvatske obrtničke komore, a članovima HOK-a i njihovim zaposlenicima sudjelovanje je besplatno. Informacije o programu i prijavi dostupne su na stranicama Hrvatske obrtničke komore Prijava za 2. Susret groomera HOK-a.