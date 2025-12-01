Obavijesti

U sudaru na križanju Jukićeve i Savske prevrnuo se tramvaj

U sudaru na križanju Jukićeve i Savske prevrnuo se tramvaj

Na današnji dan 1960. tramvaj broj 10 sudario se s prikolicom tramvaja broj 14 na raskršću Jukićeve i Savske; petoro ljudi je ozlijeđeno. Stručnjaci kažu da vozilo nije bilo neispravno, već da je nesreću uzrokovalo nedovoljno iskustvo vozača.

U sudaru prevrnut tramvaj, piše Večernji list 1. prosinca 1960. godine. Nesreća se dogodila na raskršću Jukićeve ulice i Savske ceste. Nešto prije jedan sat tramvaj broj 10, koji je vozio prema Mihanovićevoj ulici, naletio je na prikolicu tramvaja broj 14, vozni red 143, koji je upravo napustio stanicu i skretao prema Savskome mostu. Od snažnog udarca prevrnula se prikolica tramvaja broj 14.

storyeditor/2025-11-30/1__12_1960__.jpg

- Prema informacijama s kojima raspolažemo, petero ljudi dopremljeno je u bolnicu s ozljedama i drugim posljedicama sudara. Lakša ozlijeđeni putnici iz prikolice tramvaja broj 14 nakon liječničke pomoći izašli su iz bolnice, stoji u vijesti. Rukovoditelj eksploatacije saobraćaja u ZET-u, Ivan Karner, rekao je da se još ne zna je li do nesreće došlo zbog toga što je vozar Juraj Ilić još mlad i bez iskustva (vozi tek od srpnja) ili zbog neispravnosti električne kočnice, kako on tvrdi u svojem izvještaju. Stručnjaci koji rade na kontroli ispravnosti ZET-ovih vozila tvrde kako vozilo nije bilo neispravno, nego vozač s manjkom iskustva u zavojima treba biti oprezniji i znati kako kombinirati električnu i ručnu kočnicu, a po potrebi i ispuštanje pijeska, što kod ove nesreće nije bio slučaj.

Emitirana prva emisija 'Tamne strane života'

Dana 1. prosinca 1967. godine na prvom programu RTV Zagreb emitirana je emisija "Tamna strana života", u sklopu koje je autor Zvonko Letica razgovarao s osuđenicama iz Kazneno-popravnog doma u Slavonskoj Požegi. Kroz emisiju se redaju priče koje su svaka za sebe specifični slučajevi, jedan pogrešan životni korak koji nije morao biti učinjen, ali do kojega je ipak došlo, piše Večernjak u najavi emisije tog dana.

JUBILEJ SLAVI CIJELO LJETO Ibrica Jusić nam otkrio: 'Spasio me popravni dom. A još i sada odlazim na satove pjevanje'
Ibrica Jusić nam otkrio: 'Spasio me popravni dom. A još i sada odlazim na satove pjevanje'

Osnovni zadatak kazneno-popravnog doma je resocijalizacija kažnjenika, u koju društvo ulaže velike napore, rekao je Letica dodavši kako se u većini slučajeva uspije u povratku u normalan život, s izuzetkom psihopatskih ličnosti koje se najčešće vraćaju zbog novog učinjenog krivičnog dijela.

Čarape bolje od banke

Čarapa je opet u modi, piše Večernjak na današnji dan 1987. godine, u tekstu u kojem se kaže kako se sve više građana odlučuje na pretvaranje štednje u devize i pohranjuju ih u čarapi jer banke u razdoblju visoke inflacije ne daju nikakvu kamatu. Ovako će ipak zadržati vrijednost novca, dok bi polaganjem štednje u banku na kraju bili i na gubitku.

Za više vremeplova pogledajte OVDJE.

