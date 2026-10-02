U Trakošćanu 170 godina visjele otrovne tapete: Otkrivena tajna šarenog cvijeća na zidovima

Riječ je o jednom od rijetkih sačuvanih primjera takozvanih otrovnih tapeta u srednjoj Europi. Mala knjižnica uređena je kao elegantan salon za čitanje nakon velike historicističke obnove Trakošćana sredinom 19. stoljeća.

POGLEDAJTE VIDEO: Trakošćansko jezero je nakon dvije i pol godine ponovno napunjeno

Pokretanje videa... 01:14 Trakošćansko jezero je nakon dvije i pol godine ponovno napunjeno | Video: 24sata/pixsell

Prostor je opremljen drvenim namještajem, otvorenim kaminom i neogotičkim detaljima, dok su tapete bojama bile usklađene s ostatkom draperije i namještaja. Generacije vlasnika dvorca, kustosa i posjetitelja tako su se divile njihovoj raskošnoj površini ne znajući što se zapravo nalazi u njezinu sastavu.

Foto: Dvorac Trakošćan

Zeleni pigment sadržavao je arsen

Tajna je otkrivena tijekom projekta „Vrtovi na zidovima dvorca: istraživanje i obnova tapeta 19. stoljeća“. Analizom površinskog sloja tapeta utvrđeno je da sadrži bakrov(II) acetoarsenit, pigment na bazi arsena poznat kao smaragdnozelena. Upravo se takva izrazito intenzivna zelena boja tijekom 19. stoljeća često koristila na tapetama, tekstilu, odjeći, ukrasnim predmetima i knjigama. Danas je poznato da je riječ o otrovnom spoju.

Foto: Dvorac Trakošćan

Otkriće arsena nije bilo važno samo kao povijesna zanimljivost. Stručnjaci su zbog opasnog sastava materijala morali razviti poseban pristup konzerviranju i zaštiti ljudi koji rade s tapetama.

Sačuvane su točno ondje gdje su postavljene 1856.

Posebna vrijednost tapeta leži i u činjenici da nisu desetljećima bile skrivene u muzejskom spremištu ili pronađene kao izdvojeni fragment. Još uvijek se nalaze u prostoriji za koju su izvorno izrađene i u kojoj su postavljene sredinom 19. stoljeća.

Njihova izrada također je vrlo zanimljiva. Površina koja podsjeća na baršun dobivena je tako što su na sloj ljepila nanošena sitno rezana i obojena vunena vlakna. Mikroskopska analiza pokazala je da je korištena povijesna mehanička tehnika flokiranja, a ne suvremena elektrostatska metoda.

Tijekom restauratorskih radova stručnjaci su pažljivo prikupljali izvorna vlakna koja su se odvojila od tapeta, očistili ih od nečistoća te ih ponovno nanosili na odgovarajuća mjesta. Pritom nisu dodavali novi materijal za flokiranje, već su ponovno koristili sačuvani izvorni materijal.

Obnovljene i tapete izgubljene još 1950-ih

Foto: Dvorac Trakošćan

Otrovne tapete iz Male knjižnice samo su jedan dio mnogo većeg projekta obnove. Projekt je trajao od travnja 2023. do kolovoza 2026. godine, a ukupna mu je vrijednost 50.000 eura. Među partnerima su Ministarstvo kulture i medija, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski državni arhiv te nekoliko stručnih institucija i organizacija.

Tijekom istraživanja pronađeni su i tragovi triju drugih tapeta koje su bile izgubljene još od 1950-ih godina, kada se Trakošćan preuređivao prije otvaranja muzeja. Stručnjacima su u njihovoj rekonstrukciji pomogli sačuvani fragmenti, stari časopisi i arhivske fotografije. Tako su, među ostalim, ponovno rekonstruirane tapete s motivima plodova u Blagovaonici, kao i rokoko tapete s cvjetnim motivima u Glazbenom salonu. U projektu je zabilježena i tapeta s motivom ljiljana ili irisa čija izvorna lokacija nije poznata.

Pri rekonstrukciji se pazilo da se dijelovi koji nisu mogli biti pouzdano dokazani ne izmišljaju. Uzorci su rekonstruirani samo ondje gdje su za njih postojali sačuvani fragmenti ili vjerodostojna povijesna dokumentacija.

Priča dobila naziv 'Cvjetovi zla'

Projekt vezan uz Malu knjižnicu dobio je naziv „Les Fleurs du mal“, prema poznatoj zbirci Charlesa Baudelairea Cvjetovi zla. Zbirka je objavljena 1857. godine, samo godinu nakon što su tapete postavljene u Trakošćanu, a naziv simbolično spaja njihovu ljepotu s otrovom skrivenim u zelenom pigmentu.

Priča je predstavljena i posebnim digitalnim filmom koji posjetiteljima približava povijest tapeta, način njihove izrade, materijale od kojih su nastale te postupak restauracije i zaštite. Takav pristup omogućio je predstavljanje iznimno osjetljivog predmeta bez nepotrebnih dodatnih fizičkih zahvata na izvornom materijalu.

Projekt „Les Fleurs du mal of the Trakošćan Castle – Small Library“ u kolovozu 2026. uvršten je i među finaliste međunarodne nagrade Heritage in Motion 2026., u kategoriji Museums in Short. Prema Hrvatskoj turističkoj zajednici, riječ je o jednom od rijetkih očuvanih primjera srednjoeuropskih otrovnih tapeta, a upravo su njihovo očuvanje i način na koji je cijela priča predstavljena posjetiteljima bili velik konzervatorski i muzejski izazov.

Više detalja o projektu, istraživanju i obnovi otrovnih tapeta u Maloj knjižnici dvorca Trakošćan možete pronaći na službenim stranicama dvorca Trakošćan.