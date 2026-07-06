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U utrobi otoka, bez svjetla i bez izlaza: Zaronili smo u špilju Ključ kraj Korčule

Piše Michael Stepanić,
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U utrobi otoka, bez svjetla i bez izlaza: Zaronili smo u špilju Ključ kraj Korčule
Foto: Privatni album/
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Dok polako ulazimo dublje kroz ‘tunel’, iza nas danje svjetlo polako se ‘gasi’, pred nama samo tama, a oko nas stijene bez ikakvog života

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Ronjenje u špiljama i tunelima odavno se smatra jednom od najopasnijih disciplina ronjenja s bocama, a koliko brzo takav zaron može završiti tragično, svijet je podsjetila nesreća na Maldivima ove godine. Petero iskusnih talijanskih ronilaca, među njima i ekologinja s pet tisuća zarona iza sebe, nestalo je u podvodnoj špilji kraj atola Vaavu i nikad se nije vratilo na površinu. Riječ je o sustavu špilja čiji se ulaz otvara na dubini od 47 metara, a spušta sve do 70 metara, dugom oko 200 metara i podijeljenom u nekoliko komora.

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