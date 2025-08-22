U Zagreb nam dolazi nam 10. Burger festival! Ogromna ponuda je - za prste polizati!

Na Trgu dr. Franje Tuđmana održat će se jubilarno, deseto izdanje Burger Festivala Zagreb, najposjećenijeg street food događanja u regiji. Od 4. do 14. rujna posjetitelji će moći uživati u bogatoj ponudi burgera i zanimljivom popratnom programu, koji će ovu gastronomsku manifestaciju učiniti nezaboravnom.

Na festivalu će se predstaviti 16 kućica, od kojih čak 14 nudi burger varijante, a svaka od njih donosi svoj jedinstveni twist na omiljeni street food klasik. Ukupno će se moći kušati pedesetak različitih okusa, od poznatih majstora burgera do novih imena iz raznih krajeva Hrvatske.

Foto: Sandro Sklepic

A da posjet Tuđmancu i ove godine svima ostane u slasnom pamćenju pobrinut će se: Mason, Picnic Mingle & Fun, Institut za burgere by Mate Janković, UFO Space Burgers, Bold., Diverso, Chef’s Burger by Ivan Pažanin, The Spot, Grof Lovski, Jellyfish in Space, Noel Street Food, Chubby Chuk’s, Buns&Shake, Gdje je Jura by Juraj Klepić, Ginglebells i Centralni bar.

Foto: fabio simicev

Burgeri stižu iz svih dijelova Hrvatske – od Dubrovnika, Splita, Šibenika i Zadra, preko Istre i Čazme do Zagreba, što čini ovaj festival pravom nacionalnom smotrom burger kulture.

Uz bogatu gastronomsku ponudu, organizatori najavljuju i raznolik popratni program, koji će dodatno začiniti atmosferu i pružiti cjelodnevnu zabavu za sve uzraste.

Ako volite burgere, dobro društvo i ugodnu atmosferu na otvorenom, Burger Festival Zagreb je događanje koje ne smijete propustiti. Vidimo se na Tuđmancu!