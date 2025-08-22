Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ZA SVE BURGERLJUPCE!

U Zagreb nam dolazi nam 10. Burger festival! Ogromna ponuda je - za prste polizati!

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 1 min
U Zagreb nam dolazi nam 10. Burger festival! Ogromna ponuda je - za prste polizati!

Zagreb se početkom rujna ponovno pretvara u meku za ljubitelje burgera! Na Trgu dr. Franje Tuđmana održat će se jubilarno, deseto izdanje Burger Festivala Zagreb

Na Trgu dr. Franje Tuđmana održat će se jubilarno, deseto izdanje Burger Festivala Zagreb, najposjećenijeg street food događanja u regiji. Od 4. do 14. rujna posjetitelji će moći uživati u bogatoj ponudi burgera i zanimljivom popratnom programu, koji će ovu gastronomsku manifestaciju učiniti nezaboravnom.

POGLEDAJTE VIDEO: Škotski festival

Pokretanje videa...

Škotski festival 03:22
Škotski festival | Video: 24sata/Reuters

Na festivalu će se predstaviti 16 kućica, od kojih čak 14 nudi burger varijante, a svaka od njih donosi svoj jedinstveni twist na omiljeni street food klasik. Ukupno će se moći kušati pedesetak različitih okusa, od poznatih majstora burgera do novih imena iz raznih krajeva Hrvatske.

Foto: Sandro Sklepic

A da posjet Tuđmancu i ove godine svima ostane u slasnom pamćenju pobrinut će se: Mason, Picnic Mingle & Fun, Institut za burgere by Mate Janković, UFO Space Burgers, Bold., Diverso, Chef’s Burger by Ivan Pažanin, The Spot, Grof Lovski, Jellyfish in Space, Noel Street Food, Chubby Chuk’s, Buns&Shake, Gdje je Jura by Juraj Klepić, Ginglebells i Centralni bar.

Foto: fabio simicev

Burgeri stižu iz svih dijelova Hrvatske – od Dubrovnika, Splita, Šibenika i Zadra, preko Istre i Čazme do Zagreba, što čini ovaj festival pravom nacionalnom smotrom burger kulture.

Uz bogatu gastronomsku ponudu, organizatori najavljuju i raznolik popratni program, koji će dodatno začiniti atmosferu i pružiti cjelodnevnu zabavu za sve uzraste.

Ako volite burgere, dobro društvo i ugodnu atmosferu na otvorenom, Burger Festival Zagreb je događanje koje ne smijete propustiti. Vidimo se na Tuđmancu!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Za svaki znak Zodijaka: Osobine zbog kojih vam propadaju veze
ZAŠTO STE SAMI?

Za svaki znak Zodijaka: Osobine zbog kojih vam propadaju veze

Ljubavne veze završavaju iz niza različitih razloga, a horoskop može pomoći u prepoznavanju nekih karakteristika koje mogu biti presudne u takvim situacijama
Nije do vas, zvijezde su krive... Najljeniji horoskopski znakovi
SVE IM JE TEŠKO

Nije do vas, zvijezde su krive... Najljeniji horoskopski znakovi

Bikovi imaju ukusa za fine stvari u životu, a to uključuje i odmaranje na kauču kad god im se za to ukaže prilika. Lavovi uživaju kad su u centru pažnje, ali ne i u napornom radu, a Ribe žive u oblacima
Evo koji znakovi Zodijaka imaju najviše sreće, a koji najmanje
JESTE LI SREĆKOVIĆ ILI BAKSUZ?

Evo koji znakovi Zodijaka imaju najviše sreće, a koji najmanje

Astrolozi su napravili listu znakova od onih koji imaju najmanje sreće sreće u životu do onih koji je imaju najviše. To ne znači da neki znakovi nikad neće imati sreće, ali će se za to morati potruditi više od drugih.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025