U Zagreb stiže 11. Burger festival: Čekaju vas najsočniji zalogaji i vrhunska zabava

Trg dr. Franje Tuđmana od 10. do 20. rujna ponovno postaje mjesto za burgere, hladno piće i cjelodnevno druženje na otvorenom. Burger Festival Zagreb ove godine okuplja 17 izlagača, poznate chefove, nagrađivane povratnike i nove koncepte, a posjetitelje očekuje čak 56 različitih burgera.

Na festival stižu Chubby Chuck's, 4Burgers, Ž burger, Bold., Noel Street, Grof Lovski, Institut za Burgere by Mate Janković, Chef's Burger by Ivan Pažanin, Strikoman's, Street Food by Tom Gretić, Smashville, Point 99, Rougemarin Burger Gramatika, Farabuto, Crofna, Ginglebells i Centralni bar.

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Istra i Beograd stižu na Tuđmanac

Iz Labina dolazi Farabuto, koji lokalne namirnice i istarske recepte pretvara u street food. Chef i vlasnik Toni Dragičević pripremio je autorski meni inspiriran Istrom. Žgvacet burger spaja istarski gulaš od kokoši, zreli kravlji sir, karamelizirani luk i domaću šalšu u brioche pecivu, dok je Istrijonski burger inspiriran jotom. U ponudi će biti i Tartufo i Farabuto burger te focaccie sa zarebanjkom i dimljenom srdelom.

Foto: PR

- Veselim se što ću na Burger Festivalu predstaviti autorski meni inspiriran Istrom. Tradicionalne okuse i jela uz koja sam odrastao pretvorio sam u svoju verziju istarskog street fooda. Jedva čekam da ih proba zagrebačka publika - kaže Toni Dragičević iz Farabuta.

Na festival prvi put stiže i Ž burger iz Beograda, poznat po svježe mljevenoj dry-aged junetini, brioche pecivima i vlastitim umacima. U Zagrebu će predstaviti Pista, s junetinom, mozzarellom, grilanom mortadelom i pestom od pistacije, te Čiz s cheddarom, crvenim lukom i kiselim krastavcima. Ž burger četiri je puta proglašen najboljim burgerom na Beogradskom Burger Festivalu, a prema Burger Dudesu bio je najbolji burger u Srbiji 2024. i 2025. godine.

Foto: PR

Vraćaju se poznati favoriti

Na Tuđmanac se vraća Chef Mate Janković sa svojim Institutom za Burgere, kao i Ivan Pažanin s Chef's Burgerom, a obojica uz svoje nagrađivane hitove najavljuju i novitete.

Vraća se i Chubby Chuck's, pobjednik prošlogodišnjeg Burger Festivala Zagreb, dok Point 99, dobitnik Wolt Awards nagrade za najbolji restoran na Woltu 2025., priprema tri favorita i festivalski Gourmet Smash BF26. U njemu su dvije smash pljeskavice, urnebes namaz, Zdenka Čardaš sir, pečena paprika i ljubičasti luk.

Foto: PR

Od brown butter misoa do koštane srži

Ljubitelji neobičnih kombinacija moći će isprobati ponudu Bold.a, koji uz cheeseburger, bacon burger, Pizza Burger i KAJ 2 donosi i dva premium noviteta.

BBM, odnosno Brown Butter Miso, kombinira dry age junetinu, brown butter miso mayo, sporo karamelizirani luk i svježu rajčicu. Bone Marrow, dostupan u ograničenim količinama, spaja dry age junetinu, majonezu od pečene koštane srži i laktofermentiranu salatu.

Foto: PR

Rougemarin Burger Gramatika kroz šest burgera predstavlja šest različitih škola pripreme. The Slider inspiriran je White Castleom, The Animal kalifornijskim Animal Styleom, Black Label njujorškom Minetta Tavern, Umami Koji fermentacijom, The Shack modernim premium fast casualom, a The Minimalist čikaškim dinerima. Meni tako vodi kroz različite stilove, tehnike i ključne trenutke burger kulture.

Festival će biti i mjesto premijere za Smashville, iza kojeg stoje pizza majstor Enes Hrnjić i slastičar Juraj Klepić. Njihov filmski meni uključuje Slaninator s dvostrukom slaninom, prženim lukom i dimljenim ljutim medom, Hulk Smash s umakom od pistacije i hrskavim kadaifom, Tartufather s majonezom od tartufa i Grana Padanom, Se7en s BBQ umakom i prženim lukom te Minion za najmlađe.

Foto: PR

Burgeri od divljači, kozica i azijski začini

Grof Lovski, hrvatski brend s vlastitom proizvodnjom mesa jelena i divlje svinje, divljač približava street food publici kroz burgere i vlastite proizvode.

- Nama je najveći gušt uzeti meso divljači, koje ljudi često doživljavaju kao nešto teško i rezervirano za lovačke restorane, i pokazati koliko može biti moderno i dobro u street foodu. Želimo da ljudi kod nas probaju okus koji će zapamtiti - poručuje Marko Lušić iz Grofa Lovskog.

Foto: PR

Street Food by Tom Gretić poslužit će Burn Baby Burn 2.0, Smoked Porky Burger, Greek Zorba Burger, Panco Villa Burger i Wedges 3 Dips. Strikoman's iz Vodica stiže s burgerima od 100-postotne junetine, umakom od tartufa i karameliziranim lukom, ali i burgerom s hrskavim kozicama, rukolom te umakom od majoneze, limete i čilija.

- Kod burgera nema filozofiranja, svaki sastojak, od peciva i sočne junetine do umaka, mora biti vrhunski i pažljivo iskombiniran. Kako dolazimo iz Vodica, uz juneće burgere donosimo i burger s hrskavim kozicama - kaže Tomislav Strikoman.

Za ljubitelje azijskih i mediteranskih kombinacija tu je Noel Street chefa Ivana Temšića, koji donosi latinoazijsku fuziju, smash burgere, pohanu piletinu, domaći teriyaki umak i kukuruzna rebarca s japanskim začinima.

Foto: PR

4Burgers uz Oklahoma, Bacon i Chimicurry Burger ekskluzivno predstavlja Gyros Smash s dvjema junećim pljeskavicama, tzatziki mayom, ementalerom, limunom ukiseljenim crvenim lukom i gyros začinima.

Bit će mjesta i za slatko

Prvi put na Burger Festival Zagreb stiže Crofna, koja za festivalski debi ekskluzivno priprema mini donutse u šest okusa – Oreo, Raffaello, Bueno White, Višnja Nutella, Dubai i Maxi King. Posjetitelji će uz njih moći naručiti i koktele Hugo, Crofna Mule i Teranino Bramble.

Za piće će biti zaduženi Centralni bar, s ponudom hladnog Heinekena, vina, žestica, rakija i bezalkoholnih pića, te Ginglebells, koji donosi klasične i autorske koktele.

Foto: Patrik Radotic

Bogat program tijekom 11 dana

Osim hrane i pića, festival donosi i bogat popratni program. Posjetitelje očekuju Wine & Paint by Šoškić, Catan liga, BBQ Hot Yard Masterclass, natjecanja u jedenju burgera i ljutih papričica, obaranju ruku i izdržaju te zgibovima powered by JUICEFAST.

ZikaMoo, najveći kviz na otvorenom powered by Metro, pokušat će okupiti čak 100 ekipa. Glazbeni program donosi DJ Lunu, Podočnjake, koncert Kuzme & Shaka Zulu, DJ-a Samo Marca, Butterfly Jam, Glazbenu kuhinju i DJ Gucu, kao i popularne partyje Kazetu i Revision.

Burger Festival Zagreb održava se od 10. do 20. rujna 2026. na Trgu dr. Franje Tuđmana u Zagrebu, a ulaz je besplatan. Festival radi radnim danom od 12 do 00 sati, a subotom i nedjeljom od 11 do 00 sati.