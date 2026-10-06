U Zagreb stiže Sajam svjetskog obrazovanja: Evo što sve možete saznati ovog vikenda

Prema statistikama UNESCO-a Hrvatska je treća zemlja u EU po rastu broja studenata u inozemstvu, s više od 13.000 studenata na stranim sveučilištima. Istodobno, studenti koji su prethodno obrazovanje završili u drugoj zemlji 2023. činili su tek 3,7 posto ukupne studentske populacije u Hrvatskoj, što je među najnižim udjelima u Europskoj uniji, pokazuju podaci Europske komisije. U trenutku kada učenici i njihove obitelji sve ranije počinju planirati obrazovanje u inozemstvu, u Zagreb stiže 18. izdanje World Education Faira (Sajma svjetskog obrazovanja), koje će se održati u subotu, 10. listopada, od 10 do 16 sati u Hotelu International. Svoje studijske, srednjoškolske te programe jezičnih kampova predstavit će više od 60 obrazovnih institucija iz Austrije, Belgije, Bugarske, Češke, Danske, Irske, Italije, Japana, Mađarske, Nizozemske, Njemačke, Norveške, Sjedinjenih Američkih Država, Španjolske, Švedske, Švicarske, Ujedinjenog Kraljevstva i Hrvatske. Ulaz na sajam je besplatan, uz raniju prijavu putem službene stranice.

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Od izbora sveučilišta do planiranja karijere

Promjene u načinu na koji učenici pristupaju studiranju u inozemstvu posljednjih godina primjećuju i obrazovni savjetnici.

- Danas učenici puno promišljenije pristupaju odluci o studiju. Ne žele samo otići u inozemstvo, žele razumjeti što konkretno dobivaju time što će studirati u određenoj zemlji i na određenoj instituciji. Sve češće razgovaramo o tome kakvu karijeru žele graditi, kakav način života im odgovara i koja će im obrazovna opcija dugoročno otvoriti najviše mogućnosti - kaže Ana Lalić, voditeljica Odjela visokog obrazovanja u agenciji za obrazovanje u inozemstvu IntegralEdu.

Foto: FB

Pitanje financiranja pritom ostaje jedan od važnih čimbenika odluke. Prema podacima Eurobarometra za 2024., više od trećine mladih u Europskoj uniji nedostatak financijskih sredstava navodi kao prepreku sudjelovanju u aktivnostima u drugoj državi članici. Među preprekama za mlade u Hrvatskoj ističe se i nedostatak informacija o mogućnostima odlaska u inozemstvo. Zato se prilikom planiranja studija sve češće uspoređuje ukupni trošak obrazovanja – od školarine i smještaja do prijevoza, mogućnosti studentskog rada, stipendija i drugih oblika financijske potpore.

Praksa i zapošljivost sve važniji pri izboru studija

Uz financijsku stranu studiranja, sve više pozornosti posvećuje se povezanosti obrazovanja s tržištem rada. Studenti uz diplomu žele steći praktično iskustvo koje mogu primijeniti nakon završetka studija.

- Roditelji nas sve češće pitaju ne samo gdje njihovo dijete može studirati, nego i što će moći raditi nakon studija. To je velika promjena. Zapošljivost je postala jedan od ključnih kriterija pri odabiru programa, a iskustvo koje student stekne tijekom studija može biti jednako važno kao i sama diploma - kaže Lalić.

Foto: FB

Takav pristup posebno je zastupljen na sveučilištima primijenjenih znanosti, koja akademsko obrazovanje povezuju s projektima, stručnom praksom i suradnjom s industrijom. Među njima će se u Zagrebu predstaviti Artevelde University of Applied Sciences iz Belgije te Breda University of Applied Sciences iz Nizozemske. Na ovogodišnjem sajmu sudjelovat će i RIT Croatia, Griffith

College Dublin, University of South Wales, University of Milano-Bicocca, Webster Vienna Private University, Istituto Europeo di Design (IED) i Charles University, s programima iz različitih područja, od poslovanja, prava i tehnologije do dizajna i kreativnih industrija.

O obrazovanju u inozemstvu razmišlja se i prije mature

World Education Fair nije namijenjen samo maturantima i studentima. Sve se više učenika za međunarodno obrazovanje počinje pripremati tijekom srednje, a u pojedinim slučajevima i osnovne škole. Na sajmu će se zato moći dobiti informacije o mogućnostima pohađanja dijela ili cijelog srednjoškolskog obrazovanja u inozemstvu.

Foto: IntegralEdu/World Education Fair

Učenicima je dostupno više od 250 partnerskih škola, uključujući britanski, američki, njemački, švicarski, francuski i International Baccalaureate (IB) sustav. Programi razmjene omogućuju im da nekoliko mjeseci ili cijelu školsku godinu provedu u drugoj zemlji, pohađaju lokalnu srednju školu i žive s obitelji domaćinom. Uz Sjedinjene Američke Države, među dostupnim destinacijama su Španjolska, Irska, Njemačka, Italija, Francuska i skandinavske zemlje.

Takva iskustva, osim obrazovnog aspekta, utječu i na razvoj drugih vještina. Prema Eurobarometru, mladi koji su boravili u drugoj članici EU-a među glavnim koristima navode veću svijest o drugim kulturama (36 posto), veći interes za strane jezike (35 posto), veće samopouzdanje (35 posto) i bolju sposobnost prilagodbe novim situacijama (31 posto).

- Srednjoškolska razmjena nije samo godina provedena u drugoj zemlji. To je iskustvo koje učenicima omogućuje da upoznaju drugačiji način života, izađu iz svoje zone komfora i otkriju koliko zapravo mogu sami. Učenici se često vraćaju s većim samopouzdanjem, boljim znanjem jezika, novim prijateljstvima i potpuno drugačijom perspektivom o sebi i svojoj budućnosti - ističe Tea Ivanic, viša savjetnica za kulturne razmjene u SAD-u.

Na sajmu će se predstaviti i programi ljetnih jezičnih kampova za djecu i mlade od 7 do 18 godina, dostupni u više od 20 zemalja. Među izlagačima su Dusemond Study Programmes, koji organizira ljetne jezične kampove i programe engleskog jezika na sveučilišnim kampusima diljem Ujedinjenog Kraljevstva, milanska Sportech Academy, čiji su programi usmjereni na konkretna područja poput automobilskog i motorsport inženjerstva, zrakoplovstva, medicine, biomedicine, mode, dizajna, biznisa i sportskog menadžmenta te Danube International School Vienna, međunarodna škola koja radi prema IB programu.

Foto: IntegralEdu/World Education Fair

Ocjene nisu jedino mjerilo spremnosti za studij

Uz predstavljanje obrazovnih institucija, ovogodišnji World Education Fair uključuje prezentacije, panel-rasprave i radionice o pripremi za studij i prijavnom procesu. Jedna od tema bit će pitanje „Jesam li zaista spreman/spremna za studij?“, uz naglasak na kritičkom razmišljanju, akademskom pisanju, samostalnom učenju, istraživanju i procjeni informacija te komunikacijskim vještinama.

Dio programa bavit će se i time što čini dobrog kandidata za međunarodno sveučilište te zašto školske ocjene nisu jedino mjerilo potencijala. Učenici će moći dobiti informacije o tome kako tijekom prijavnog procesa predstaviti vlastite interese, iskustva i sposobnosti te koje je akademske i druge vještine korisno razvijati prije početka studija.

Sajam organizira IntegralEdu, savjetodavna agencija za obrazovanje u inozemstvu koja u Hrvatskoj djeluje od 2015. godine, a svojih 16 ureda ima i u Litvi, Sloveniji, Bugarskoj, Rumunjskoj, Srbiji i Albaniji. IntegralEdu partnerski odnos ima s više od 500 obrazovnih institucija u tridesetak država Europe i Amerike, a nudi obrazovna rješenja prilagođena individualnim potrebama. Usluge na području obrazovanja pruža djeci i mladima, kao i odraslima zainteresiranima za studiranje ili tečajeve jezika u inozemstvu. Osim savjetovanja za upise na strana sveučilišta te u privatne srednje škole i jezične tečajeve u inozemstvu, u svom portfelju ima programe Work and Travel USA te Internship USA.