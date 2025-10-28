Obavijesti

TRAJE DO 31. PROSINCA

U Zagrebu je otvorena izložba koja spaja svijet kukaca i minerala

U Hrvatskom prirodoslovnom muzeju otvorena je izložba „Savršenstvo evolucije – Razotkrivanje“, koja na poseban način spaja dva naizgled udaljena svijeta, svijet kukaca i svijet minerala.
