U Zagrebu je otvorena izložba koja spaja svijet kukaca i minerala

U Hrvatskom prirodoslovnom muzeju otvorena je izložba „Savršenstvo evolucije – Razotkrivanje“, koja na poseban način spaja dva naizgled udaljena svijeta, svijet kukaca i svijet minerala.
Kroz intrigantne usporedbe boja, oblika i uzoraka, autori posjetiteljima otkrivaju kako priroda u svojoj raznolikosti stvara nevjerojatne sličnosti između živih bića i nežive tvari.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Izložba prikazuje pomno odabrane primjerke iz mineraloško-petrografske zbirke te Zbirke kornjaša Mišić, koji su fotografirani i postavljeni u parove prema vizualnim sličnostima.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Neki kornjaši bojom se stapaju s mineralima toliko da ih je teško razlikovati, dok drugi podsjećaju na kristalne strukture ili površinske uzorke stijena.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Autori izložbe su Nives Borčić, Petar Crnčan, dr. sc. Iva Mihoci i dr. sc. Ivan Razum, a stručni suradnici mr. sc. Biserka Radovanović Gužvica i Marin Souček. Tehničku realizaciju potpisuju Nives Borčić, Petar Crnčan, Silvana Sušić, Krešimir Novak, Stjepan Benaković i Roman Milinović.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
„Savršenstvo evolucije – Razotkrivanje“ poziva posjetitelje da se zadive harmoniji i raznolikosti prirode, u kojoj se boje, uzorci i oblici ponavljaju u beskrajnim varijacijama, od kristala skrivenih u stijenama do blistavih oklopa kukaca.
