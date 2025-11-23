FOTO Bogatstvo okusa: Od novog istarskog maslinovog ulja rade se čak i kokteli

- Išli smo s idejom da pokažemo kakva je bila sezona 2025. Jer svaka je različita, nema isto sunca, vode, a i temperature su drugačije, a mlado ulje ove godine pokazalo je da smo 'na nos' dobili jake note, cvjetne, note rajčice i svježe pokošene trave - priča Andrea, naglašavajući da je ovo ulje dobiveno od miješanih vodnjanskih sorti i bjelice. Izuzetno je ponosan jer cijelu proizvodnju od oko 6 tisuća litara ulja godišnje temelje na ekološkoj proizvodnji, bez ikakvih kemijskih otrova. | Foto: Josip Regovic/PIXSELL