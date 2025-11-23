FOTO Bogatstvo okusa: Od novog istarskog maslinovog ulja rade se čak i kokteli

Održano je svečano predstavljanje Cadenela Novello 2025, novog mladog ekstra djevičanskog maslinovog ulja iz Istre koji ove sezone donosi izražene zelene note i bogatu aromu
U zagrebačkom galerijskom prostoru Kolekcionart predstavljeno je novo mlado maslinovo ulje Cadenela Novello, limitirano izdanje koje spaja obiteljski zanat, umjetnost i istarski terroir. Događanje je okupilo ljubitelje maslinovih ulja, gastronome i umjetnike, a posjetitelji su, uz vođenu degustaciju, kušali i posebno osmišljene koktele - Cadenela Mirto i Cadenela Mirto Olivo.
- Pripremili smo ih s likerom od istarske mirte koja se bere u isto vrijeme kad i maslina i stoji u votki 4 -5 mjeseci. Zatim smo dodali tonik, a u nekima je i votka infuzirana našim mladim maslinovim uljem postupkom zamrzavanja - govori nam autorica koktela, kćer Elena Lupieri.
Cadenela je obiteljski projekt iz južne Istre, nastao na 40 hektara potpuno ekoloških maslinika s više od 10.000 maslina. Iako je sve krenulo skromno, s nekoliko stabala djeda Lupierija, danas se obitelj bavi profesionalnom, održivom proizvodnjom premium ekstra djevičanskih maslinovih ulja. Andrea Lupieri, pravnik po struci koji je godinama radio u pomorstvu, vratio se zemlji iz potrebe za stvaranjem nečega vlastitog i dugotrajnog. Ta osobna priča, kako naglašava, utkana je u svaku kap Cadenela ulja.
- Išli smo s idejom da pokažemo kakva je bila sezona 2025. Jer svaka je različita, nema isto sunca, vode, a i temperature su drugačije, a mlado ulje ove godine pokazalo je da smo 'na nos' dobili jake note, cvjetne, note rajčice i svježe pokošene trave - priča Andrea, naglašavajući da je ovo ulje dobiveno od miješanih vodnjanskih sorti i bjelice. Izuzetno je ponosan jer cijelu proizvodnju od oko 6 tisuća litara ulja godišnje temelje na ekološkoj proizvodnji, bez ikakvih kemijskih otrova.
- Od poljoprivrednog dijela, rezidbe, berbe do etiketiranja, sve je i ekološki. Ako i koristimo nešto za špricanje, baziramo se na biljnim ekstraktima i sumporu - dodaje. Kada biramo ulje, tri su najvažnije karakteristike na koje moramo obratiti pažnju - ugodan miris, odnosno voćnost, mora biti gorko i pikantno.
- Zdravo ulje nije samo masnoća nego i antioksidansi, vitamini i dodatne vrijednosti. Na ulju bez mirisa mogu se spržiti jaja, ali ako hoćete proizvod koji će pomoć sniziti kolesterol morate birati neko pikantnije - dodaje Andrea. Limitiranu etiketu potpisuje istarski umjetnik Valter Černeka s motivom cvijeta masline.
