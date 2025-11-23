Obavijesti

Galerija

Komentari 0
EKOLOŠKI UZGOJ

FOTO Bogatstvo okusa: Od novog istarskog maslinovog ulja rade se čak i kokteli

Održano je svečano predstavljanje Cadenela Novello 2025, novog mladog ekstra djevičanskog maslinovog ulja iz Istre koji ove sezone donosi izražene zelene note i bogatu aromu
Zagreb: Predstavljanje maslinovog ulja Cadenela Novello 2025
U zagrebačkom galerijskom prostoru Kolekcionart predstavljeno je novo mlado maslinovo ulje Cadenela Novello, limitirano izdanje koje spaja obiteljski zanat, umjetnost i istarski terroir. Događanje je okupilo ljubitelje maslinovih ulja, gastronome i umjetnike, a posjetitelji su, uz vođenu degustaciju, kušali i posebno osmišljene koktele - Cadenela Mirto i Cadenela Mirto Olivo. | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
1/21
U zagrebačkom galerijskom prostoru Kolekcionart predstavljeno je novo mlado maslinovo ulje Cadenela Novello, limitirano izdanje koje spaja obiteljski zanat, umjetnost i istarski terroir. Događanje je okupilo ljubitelje maslinovih ulja, gastronome i umjetnike, a posjetitelji su, uz vođenu degustaciju, kušali i posebno osmišljene koktele - Cadenela Mirto i Cadenela Mirto Olivo. | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025