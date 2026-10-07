U Zagrebu se okupljaju mačke iz cijelog svijeta: Stižu rijetke i atraktivne pasmine

Zagreb 10. i 11. listopada postaje mjesto susreta ljubitelja mačaka iz različitih krajeva Europe, ali ovogodišnja WCF Jubilarna izložba mačaka donosi i nešto više od samog razgledavanja prekrasnih četveronožnih ljubimaca. Posjetitelji će tijekom dva dana moći upoznati oko 120 mačaka i 25 pasmina iz Hrvatske i susjednih zemalja, ali i iz Belgije, Njemačke, Poljske, Španjolske te daleke Indonezije - od dobro poznatih Maine Coona, britanskih kratkodlakih i bengalskih mačaka do rijetkih i novijih pasmina

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Jedan je od najzanimljivijih trenutaka programa „Tajanstvena mačka”. Svakoga dana u 15 sati organizatori će predstaviti jednu rijetku pasminu, no njezin identitet neće biti otkriven unaprijed. Posjetitelji će najprije dobiti tragove, promatrati mačku i pokušati zaključiti o kojoj je pasmini riječ, a tek potom slijedi veliko otkrivanje. Tako će izložba, uz natjecateljski i edukativni dio, dobiti i element prave mačje zagonetke.

Za najmlađe posjetitelje pripremljen je Mačji detektiv, interaktivni program za djecu od 5 do 15 godina. Uz detektivske zadatke, djeca će obilazeći izložbu promatrati različite mačke, njihovo ponašanje, uspoređivati pasmine, boju očiju i krzna, oblik ušiju i duljinu repa. U razgovoru s uzgajivačima i izlagačima naučit će i kako pravilno pristupiti mački, prepoznati njezino raspoloženje i razumjeti kada želi pažnju, a kada joj treba mir. Nakon riješenih zadataka očekuje ih dodjela diploma Mačjeg detektiva, kao i poseban dječji izbor najdraže mačke.

Izložba će ponuditi i priliku da se mačke vide očima stručnjaka. Vodeći međunarodni WCF suci tijekom izložbe ocjenjivat će mačke, predstavljati njihove karakteristike i približiti publici razlike među pasminama. Nakon ocjenjivanja slijedi Best in Show, kada se najbolje nominirane mačke ponovno predstavljaju publici, a svaki dan izložbe dobit će i svog favorita.

Poseban trenutak očekuje se u subotu u 16 sati, kada će biti proglašeni National, Breed i World Winneri ’25 - mačke koje su svojim rezultatima obilježile 2025. godinu.

Uz izložbeni i natjecateljski dio, posjetitelje očekuje i bogat edukativni program. One koji razmišljaju o odgovornom udomljavanju očekuju predstavnici riječkog skloništa Kitten Safe House, dok će ljubitelji mačaka na izložbi moći pronaći i hranu, igračke te opremu za svoje kućne ljubimce. Izložbu mačaka podržavaju i Purina Pro Plan, Mongo, Royal Canin, Proof i Zoocity koji su na raspolaganju posjetiteljima za informacije o prehrani četveronožnih ljubimaca.

WCF Jubilarna izložba mačaka održava se u subotu 10. listopada od 10 do 20 sati i u nedjelju 11. listopada od 10 do 18 sati u Family mallu, Ulica Velimira Škorpika 11b, Zagreb. Sve najave, novosti i detalje programa pratite na Facebook stranici Felis Croatia.