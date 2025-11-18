Obavijesti

NA DANAŠNJI DAN PLUS+

U Zagrebu 'uzletjela' industrija, a 'potonulo' snimanje filmova

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 3 min
U Zagrebu 'uzletjela' industrija, a 'potonulo' snimanje filmova
Foto: Emica Elveđi/PIXSELL

Večernji list na današnji dan 1978. donosi kratku foto-reportažu s otočića Košljuna, iz redovničkog samostana u kojem se smjestio mali muzej povijesti cijelog otoka Krka

Košljun, maleni otočić od samo 68.504 četvornih metara spada u niz bisera što tvore jedan od najljepših otočkih arhipelaga na svijetu, Jadranski. Uvukao se otočić u krilo svojeg većeg brata, otoka Krka, pa kad ga čovjek gleda kako plovi po prostranoj puntarskoj dragi, čini mu se da je to prelijepa jahta raširenih jedara, piše Vinko Mužina u foto-reportaži s otoka Košljuna koja je objavljena u Večernjaku 18. studenog 1978. godine. 

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
NA DANAŠNJI DAN

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
NA DANAŠNJI DAN

Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
NA DANAŠNJI DAN

Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

