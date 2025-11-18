U Zagrebu 'uzletjela' industrija, a 'potonulo' snimanje filmova

Košljun, maleni otočić od samo 68.504 četvornih metara spada u niz bisera što tvore jedan od najljepših otočkih arhipelaga na svijetu, Jadranski. Uvukao se otočić u krilo svojeg većeg brata, otoka Krka, pa kad ga čovjek gleda kako plovi po prostranoj puntarskoj dragi, čini mu se da je to prelijepa jahta raširenih jedara, piše Vinko Mužina u foto-reportaži s otoka Košljuna koja je objavljena u Večernjaku 18. studenog 1978. godine.

