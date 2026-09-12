'U Žar ptici i djeca s teškoćama mogu iskusiti jednaku čaroliju kazališta kao i svi ostali'

Razvojni put obrazovanja djece s teškoćama u razvoju obuhvaća evoluciju od segregacije i integracije do današnje inkluzije, koja predstavlja opće prihvaćeni standard u odgojno-obrazovnom sustavu. Međutim, inkluzija kao koncept nadilazi sam obrazovni okvir te obuhvaća sve segmente života djece s teškoćama i osoba s invaliditetom. Izgradnja inkluzivnog okruženja zahtijeva temeljitu pripremu i sustavnu prilagodbu, uz stalno uvažavanje individualnih potreba, sposobnosti i potencijala svakog djeteta. Inkluzivno kazalište promijenilo je svoj put jednako kao i odgoj i obrazovanje, od pionirskih, gotovo aktivističkih inicijativa do institucionalno priznatih umjetničkih središta koja mijenjaju način na koji društvo prihvaća teškoće i invaliditet.