Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
PRVI U HRVATSKOJ PLUS+

'U Žar ptici i djeca s teškoćama mogu iskusiti jednaku čaroliju kazališta kao i svi ostali'

Piše Koraljka Bakota,
Čitanje članka: 7 min
'U Žar ptici i djeca s teškoćama mogu iskusiti jednaku čaroliju kazališta kao i svi ostali'
Foto: Nikola Zoko
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Žar ptica ruši barijere kao prvo inkluzivno dječje kazalište u Hrvatskoj prilagođava predstave djeci s teškoćama, od audiodeskripcije i titlova do znakovnog jezika i mirnog kutka. Cilj je da svako dijete doživi istu čaroliju

Admiral

Razvojni put obrazovanja djece s teškoćama u razvoju obuhvaća evoluciju od segregacije i integracije do današnje inkluzije, koja predstavlja opće prihvaćeni standard u odgojno-obrazovnom sustavu. Međutim, inkluzija kao koncept nadilazi sam obrazovni okvir te obuhvaća sve segmente života djece s teškoćama i osoba s invaliditetom. Izgradnja inkluzivnog okruženja zahtijeva temeljitu pripremu i sustavnu prilagodbu, uz stalno uvažavanje individualnih potreba, sposobnosti i potencijala svakog djeteta. Inkluzivno kazalište promijenilo je svoj put jednako kao i odgoj i obrazovanje, od pionirskih, gotovo aktivističkih inicijativa do institucionalno priznatih umjetničkih središta koja mijenjaju način na koji društvo prihvaća teškoće i invaliditet.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
23 stvari koje su bogatašima normalne, a ostalima luksuz
KAKO JE KOD VAS?

23 stvari koje su bogatašima normalne, a ostalima luksuz

Jaz između bogatih i svih ostalih se produbljuje, čineći ga vidljivijim nego ikad. Iako se milijarderi mogu razmetati privatnim zrakoplovima i vilama, postoji svakodnevni luksuz koji viša klasa uzima zdravo za gotovo
Kakvi ste u braku: Ribe su žrtve, Rak je papučar, Lav pouzdan...
ZA MUŠKARCE I ŽENE

Kakvi ste u braku: Ribe su žrtve, Rak je papučar, Lav pouzdan...

Bikica je u braku senzualna ljubavnica, a obitelj će oboriti s nogu kulinarskim umijećem. Ovan lako eksplodira u konfliktnim situacijama, a Vage su odlični ljubavnici, ali su i preljubnici
Ovo je 40 namirnica koje treba izbjegavati nakon četrdesete
ZDRAVO STARENJE

Ovo je 40 namirnica koje treba izbjegavati nakon četrdesete

Nakon četrdesete, tijelo prolazi kroz brojne promjene: metabolizam usporava, hormonska ravnoteža se mijenja, a rizik od kroničnih bolesti raste. Pravilna prehrana postaje ključna za očuvanje zdravlja i vitalnosti. Donosimo popis namirnica koje biste trebali ograničiti ili izbjegavati da biste podržali svoje zdravlje u ovoj životnoj fazi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026