U zidu kuće je pronašao poruke braće i sestre od prije 30 godina

Plakala sam kad sam opet vidjela te papire, rekla je Kimberley čiji je brat Andrew prije dvije godine preminuo pa joj je bilo posebno emotivno vidjeti njegov rukopis

<p><strong>Andrew</strong>, <strong>Christopher</strong> i tada trogodišnja <strong>Kimberley Colbeck </strong>1987. godine rukom su na papir ispisali svoje dječje tajne, a kad im je ujak preuređivao kuhinju, djeca su iskoristila trenutak da u nedovršeni kuhinjski zid sakriju svoje bilješke.</p><p>Prije par dana građevinar <strong>Darren Cross</strong> renovirao je kuću na Tranfield Closeu u kojoj su njih troje živjeli i u zidu pronašao potpuno očuvane papire ispisane dječjim rukopisom.</p><p>Cross ih je odlučio sačuvati i svoje je otkriće opisao na Facebooku, svjestan da bi ono moglo razveseliti danas odrasle vlasnike. I bio je u pravu - za njegov je Facebook post čula 37 - godišnja Kimberley i brzo mu se javila.</p><p> - Ispisali smo svoja imena, datum i neke druge osobne podatke - ispričala je Kimberley za <a href="https://www.leeds-live.co.uk/news/leeds-news/notes-hidden-walls-leeds-house-18454338" target="_blank">Leeds Live </a>i dodala da se 'poruke nisu mogle pronaći u boljem trenutku'.</p><p>- Plakala sam kad sam opet vidjela te papire - rekla je. Na žalost, njen je stariji brat Andrew prije dvije godine preminuo zbog čega je za Kimberley bilo posebno emotivno vidjeti njegov rukopis.</p><p>- Baš sam nedavno s jednim rođakom pričala kako je ta kuća puna lijepih uspomena na naše djetinjstvo. Bila je jako bitan dio mog života - kaže Kimberley i dodaje da joj otac od nedavno pati od demencije i da bi je najviše razveselilo kad bi on prepoznao 30 godina stare dječje črčkarije.</p><p>- Na početku krize zbog COVID-19 epidemije moj je otac dobio korona virus. Danima smo doma raspravljali o tome kako je to možda kraj njegovog života...- priča Kimberley.</p><p>Srećom, dodaje, otac se oporavio a kad mu je nedavno napokon došla u bolnicu u posjetu, on je, kaže, plesao i zabavljao medicinske sestre.</p><p>- Nismo ga vidjeli od početka ožujka i presretna sam što mu mogu pokazati nešto iz našeg djetinjstva i njegove mladosti. Osim toga, zbog ovog sad razmišljam da sa svojom kćerkom za nju napravim vremensku kapsulu - dodala je.</p>