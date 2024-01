U zrakoplovu Concorde putnici letjeli brže od zvuka: Bio je dva puta brži od tadašnjih aviona

Nadzvučni zrakoplov tipa Concorde poletio je po prvi puta na komercijalnom letu na današnji dan 1976. godine. Riječ je o zrakoplovu koji je u to vrijeme bio revolucija, a i danas je poseban po osobini nadzvučnog leta, što podrazumijeva da je mogao premašiti brzinu dvostruko veću od one kojom se kreće zvuk. To znači da je bio dva puta brži od tadašnjih putničkih zrakoplova u upotrebi, koji su se redovno kretali podzvučnom brzinom.

POGLEDAJTE VIDEO: Predstavljen novi, najbrži nadzvučni avion do sada

Pokretanje videa ... Avion | Video: KanalRi

Poznato je i da je Concorde mogao letjeti na visini od čak 18.300 metara, što je također bilo više od visina koje su tadašnji zrakoplovi uobičajeno dosezali. Prve putničke linije na kojima je prometovao Concord bile su London - Bahrein i Parz - Rio de Janeiro. Izbačen je iz upotrebe 2023. godine.

Foto: Wikipedia

U povijesti zrakoplovstva osobinu nadzvučnog leta imao još samo sovjetski Tupoljev, Tu-144, no on je vrlo brzo izbačen iz komercijalne upotrebe, tako da danas takvih zrakoplova više nema u putničkom letenju.

Dior je trebao postati diplomata

Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Svjetski poznati modni dizajner Christian Dior rođen je na današnji dan 1905. godine, u Granvilleu, u francuskom departmanu (slično županiji) Manche. Rodio se u dobrostojećoj obitelji koja je zarađivala od prodaje gnojiva, pa su za mladog Christiana imali velike planove: Ideja je bila školovati ga za diplomata.

Na sreću mnogih žena, umjetnički nastrojen mladić nije se osjećao dobro na studiju političkih znanosti, pa ga je brzo prekinuo i počeo se baviti umjetnošću. Njegova dizajnerska karijera započela je 1937, kad se zaposlio Roberta Pigueta, koji ga je podučio zanatu.

Deset godina kasnije Christian je osnovao je osnovao vlastitu modnu kuću, uz financijsku pomoć francuskog bogataša Marcela Boussaca i počeo stvarati modnu čaroliju.

Hrvatski jezik ostao službeni u Hrvatskoj

Foto: Wikipedia

Na današnji dan 1840. godine hrvatski ban Franjo Vlašić koji je zdušno podupirao hrvatski preporod predstavkom je privolio austrijskog cara Ferdinanda da ne potvrdi odluku požunskog Sabora po kojem je mađarski jezik trebao postati službenim jezikom u javnom životu Hrvatske.

Ostale tekstove iz rubrike Retro 24 sata potražite OVDJE.