Ubila sam se od posla, otplatila kuću, ali sada sam u depresiji

Moji roditelji nisu nikada odobravali da kao tinejdžerica imam posao nakon škole. Nisu željeli da se posvetim bilo čemu osim pripremama za koledž, a znali su da bi mi posao smetao. Otac mi je rekao: 'Kada jednom počneš zarađivati novac, više nikada nećeš željeti prestati'.

Moj otac je prvi posao imao u dobi od devet godina, klao je koze u stražnjem dijelu dućana u Južnom Teksasu. Bio je to vrlo uznemirujuć posao, ali činio je sve da pomogne obitelji koja je imala deset članova, prisjetila se Samantha Chavarria na portalu Business Insider.

Niti njezina majka, kaže, nije živjela bajno. Pobjegla je od kuće i napustila srednju školu kao tinejdžerica zbog strašno nasilnog odgoja. Sa 17 godina je radila u restoranu brze hrane kako bi preživjela.

- Ona me stalno podsjećala kako imam sve u životu i nema potrebe raditi. 'Škola je tvoj posao', govorila mi je. Iako moja potreba za neovisnošću nije bila ni blizu tako strašna kao iskustva mojih roditelja, ubrzo sam dobila priliku za zaposlenjem. Sa 18 godina, na prvoj godini fakulteta, pronašla sam posao u popularnoj trgovini organskim namirnicama. Počela sam kao honorarni radnik, no ubrzo sam postala nadzornica. Godinu dana kasnije odlučila sam prekinuti školovanje i prihvatiti svoj posao sa punim radnim vremenom - nastavila je.

Kaže kako je zarađivala više nego što bi dobivala kao nastavnica pa je odlučila napustiti fakultet zauvijek. Kaže kako je njezin otac bio u pravu - novac je jak magnet.

Zaručila se i odlučila vratiti sa odabranikom u roditeljsku kuću kako bi brže uštedjeli za kupnju vlastitog doma. U međuvremenu je ostala trudna sa prvim djetetom.

- Iako sam bila trudna, to nije značilo raditi manje. Morala sam raditi duge radne sate kako bismo živjeli prema standardima koje sam si zacrtala. Zanemarivala sam i savjete liječnika, stajala sam na nogama do kraja trudnoće. Zapravo, dan prije nego što sam trebala roditi, ustala sam se za posao, no tada mi je pukao vodenjak - priča ova žena.

Na porodiljnom dopustu je bila samo šest tjedana te je nastavila raditi duže radno vrijeme kao i ranije. Bila je rastrgana između uhodavanja novih zaposlenika i pokušaja dojenja i izdajanja. Počela je osjećati mentalni pritisak zbog takvog tempa.

Došlo je do pada burze u SAD-u u 2008. godini i recesije, a ona i suprug su tada izgubili dosta novca koji su štedjeli.

- Izgubiti to bilo je kao udarac snu koji smo imali. Sjećam se da smo cijelu noć plakali jer je taj iznos trebao ići kao predujam za dom naše obitelji - prisjetila se i dodala kako nije imala izbora već nastaviti raditi istim napornim tempom.

Malo po malo su se izvukli. Do 2015. godine su kupili kuću, otplatili dva automobila, putovali svijetom i pomagali roditeljima. Dobili su još dvoje djece. Ona je zarađivala jako puno i bila pred promaknućem koji bi joj osigurao dvostruko veću plaću.

- Izvana je izgledalo sve savršeno, no u sebi sam bila sve više nesretna, užasno nesretna. Morala sam provesti puno vremena daleko od svoje obitelji kako bih došla do tog uspjeha. Postoje dijelovi života moje djece koje znam samo iz fotografija. Unatoč financijskoj dobrobiti, moje zdravlje je propadalo. Počela sam doživljavati fibromialgiju (osjećaj boli u cijelom tijelu praćen mentalnim tegobama, umorom, problemima sa spavanjem itd.). Toliki napor i stres u 20-im godinama života manifestirali su se kao mentalna bolest u mojim 30-im - nastavila je.

Počela je razvijati simptome depresije, tjeskobe i paranoje. Bila je kaže sigurna kako svi kriomice misle loše o njoj. Maštala je o tome da padne u komu kako više obitelji ne bi bila teret. Nije osjećala radost života niti je vidjela nadu.

- Iako sam se toliko žrtvovala da bih postigla puno u karijeri, morao sam napustiti posao i potražiti pomoć zbog svoje mentalne bolesti. Naporno sam radila da bih imala to što imam, a ipak, taj naporan posao razorio mi je tijelo i um - ispričala je.

Unatoč svemu, kaže kako ne žali zbog svega i drago joj je što je imala priliku raditi posao koji je voljela godinama te priliku stvoriti siguran dom za sebe i svoju obitelj. Suprug i djeca uvijek su joj bili velika podrška. O svojem iskustvu je progovorila javno kako bi upozorila druge koliko naporni radni sati mogu biti loši za mentalno i fizičko zdravlje.

- Kada ste izloženi velikom, stalnom stresu zbog prekomjernog rada ili tjeskobe, vaš mozak proizvodi hormon stresa kortizol. Dokazali su da je ovaj hormon štetan ako nastaje u velikim količinama. Istraživači su otkrili da su veće razine kortizola povezane s fizičkim promjenama u mozgu. Takve promjene često prethode Alzheimerovoj bolesti i drugim oblicima demencije - rekla je.

- Vrijedi li naporno raditi ako nemate garanciju da ćete ikada moći uživati ​​u tome? To je pitanje koje biste si morali postaviti. U osnovi, pitanje je što vam u životu treba i što vam je važnije - zaključila je.

