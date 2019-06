Učenika s autizmom proglasili 'najnapornijim' učenikom škole

Otac 11-godišnjeg dječaka s autizmom, kojem je učiteljica na školskoj priredbi dodijelila nagradu za 'najnapornijeg' učenika, ostao je neugodno iznenađen tim činom i odlučio upozoriti na to da tako nešto ne bi trebalo doživjeti niti jedno dijete, čak ni u šali.

Rick Castejon otac je dječaka koji polazi školu za djecu s posebnim potrebama Bailly u američkoj saveznoj državi Indiani i kaže kako je učiteljica dodijelila tu 'titulu' njegovom sinu tijekom svečane priredbe na kojoj su bili prisutni i drugi učenici, nastavnici i ravnatelj škole. U razgovoru za The Times of Northwest Indiana, koji prenosi The Insider, kaže kako smatra da ravnatelj i drugi stručnjaci iz obrazovnog sustava nikad ne bi smjeli dopustiti da se to dogodi bilo kojem učeniku, bez obzira na to što je učiteljica to pokušala prikazati kao šalu.

- Ove godine su me učitelji nekoliko puta zvali zbog sina, s tvrdnjom da ne želi raditi na nastavi, da plače, te da je doživio napad. No učitelji djece s posebnim potrebama trebaju znati kako se nositi s tim situacijama - kaže otac. Dodaje kako je sada uvjeren da svi ti pozivi i 'nagrada' koju su dodijelili njegovom sinu ukazuje na uznemirujuću pojavu u školi, pa se zato obratio školskoj administraciji.

Školski službenik Peter Morikis sastao se s obitelji kako bi raspravio moguća rješenja, naglasivši da se razmišlja o suspenziji ili otpuštanju učiteljice, čije se ime u medijima ne spominje.

- Uputili smo ispriku roditeljima i poduzete su disciplinske mjere protiv osoblja škole - istaknuo je Morikis u priopćenju, naglasivši kako takav čin može imati posljedice na mentalno zdravlje djeteta, njegovo samopoštovanje i mogućnost da napreduje u tom okruženju. Ipak, odbio je komentirati kakav je trenutni status učiteljice.

I prije priredbe, Castejon i njegova obitelj razmišljali su o preseljenju dječaka u novu školu prije iduće školske godine, a sada su posve sigurni u to da trebaju donijeti takvu odluku. Javnosti su se obratili kako više ni jedno dijete ne bi prošlo kroz sličnu situaciju, kaže otac.

- To što su to djeca s posebnim potrebama, ne znači da nemaju osjećaje - zaključio je.