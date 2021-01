Škole djecu moraju podučavati čitanje i pisanje, matematiku i društvene predmete, dok je poučavanje financijske pismenosti, unatoč nekim pokušajima u zadnje vrijeme, još uvijek gotovo u potpunosti prepušteno roditeljima, a jedna je od stvari koje će ih pratiti kroz cijeli život. Nešto od toga djeca će usvojiti prateći vas, ili ćete im usput govoriti o tome zašto štedite, zašto se ne želite zaduživati i slično, no premalo se govori i uči o nečemu što je vrlo važno - davanju.

Studije povezane s davanjem (donacija, darova, odnosno općenito dijeljenjem onoga što imamo s drugima), pokazuju da darivanje može povećati raspoloženje i samopoštovanje, više nego da istu količinu novca potrošimo na sebe. Prema tim istraživanjima davanje zapravo može smanjiti stope smrtnosti, tako što ćemo doživjeti neke pozitivne stvari koje proizlaze iz davanja, koje mogu pozitivno doprinijeti tome da ostanemo zdraviji.

Na primjer, jedno je istraživanje pokazalo da velikodušni ljudi često zarađuju više novca od svojih sebičnih vršnjaka.

Ashley LeBaron, istraživačica sa Sveučilišta u Arizoni, provela je intervjue kako bi saznala više o temi financijskog davanja, koja se zapravo relativno rijetko proučava.

Svih 115 sudionika odgovarali su na pitanje 'što su vas roditelji naučili o novcu' te 'kako su vas učili o tome'. Isto pitanje - što ste učili djecu o novcu i kako - postavljeno je i djedovima i bakama. Pitanja nisu sadržavala posebne upite o darivanju, no čak 95 od 115 ispitanika spomenulo je davanje upravo kao dio financijskog obrazovanja koje su stekli.

LeBaronova studija otišla je i malo dalje, konkretno pitajući kakva je vrsta davanja bila dio njihovog financijskog obrazovanja. Odgovore je podijelila u tri kategorije: dobrotvorne donacije, dobročinstva (poput darivanja beskućnika) i ulaganja u obitelj (poput roditelja koji se žrtvuje da bi platio djetetu da se pridruži nogometnom timu ili pohađa satove klavira).

- Nisam očekivala da će se darivanje pojaviti kao jedan od glavnih aspekata financijske socijalizacije - piše LeBaron.

- Kad većina nas razmišlja o osnovnim načelima financija, razmišljamo o stvarima poput proračuna, štednji, zaduživanju i slično, ne i o davanju. Ali, postoje važni razlozi podučavati darivanje kao vitalni dio financijskog života. Uz to što svi mislimo da je to moralno, ovo je i objektivno dobra stvar, jer istraživanje je pokazalo da darivanje može biti korisno i fizički i psihološki. Zato naučite svoju djecu da darivaju - ističe Ashley Le Baron. Nitko drugi ih to neće naučiti, a time od njih činite kvalitetne ljude, ističe istraživačica, a prenosi portal Better Homes&Gardens.