Ukinuta zabrana: Južnoafrikanci pokupovali alkohol u dućanima

Južnoafrikanci su stajali u redovima ispred prodavaonica alkohola i razgrabili cigarete s polica nakon što su karantenske mjere po kojima su ti proizvodi bili zabranjeni u utorak ublažene

<p>Redovi su formirani ispred prodavaonica alkohola u Cape Townu, Johannesburgu i drugim gradovima, prenijeli su mjesni mediji. Južnoafrička Republika, koja ima petu najveću stopu zaraze novim koronavirusom u svijetu i najveću u Africi, uvela je jednu od najstrožih karantena na svijetu nakon početka pandemije u ožujku.</p><p>Jedina je uvela zabranu alkohola i duhanskih proizvoda, a vlada je objasnila da će to pomoći da se oslobode bolnički kreveti i ograniče respiratorne bolesti. Prodaja alkohola bila je nakratko dopuštena u lipnju, a u srpnju je ponovno zabranjena.</p><p>Kritičari mjere upozoravaju da je zemlja zbog toga izgubila puno poreznih prihoda i radnih mjesta te da je pridonijela porastu prodaje tih proizvoda na crnom tržištu.</p><p>Južnoafrički predsjednik Cyril Ramaphosa rekao je tijekom vikenda da se čini da je zemlja prošla vrhunac bolesti, pa je karantena zbog toga ublažena na drugi stupanj od pet. U zemlji je potvrđeno više od pola milijuna zaraženih, a umrlo je oko 11.800 ljudi.</p><p>Restorani i barovi moći će ponovno posluživati alkoholna pića, ali samo do 22 sata, a u trgovinama će ih se moći kupiti od ponedjeljka do četvrtka.</p>